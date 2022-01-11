https://ria.ru/20220111/sberbank-1767395647.html

Сбербанк восстановил работу банкоматов на всей территории Казахстана

Сбербанк восстановил работу банкоматов на всей территории Казахстана - РИА Новости, 11.01.2022

Сбербанк восстановил работу банкоматов на всей территории Казахстана

Сбербанк восстановил работу практически всех банкоматов и отделений на территории Казахстана, несмотря на повреждения банкоматов во время беспорядков удалось... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:57

2022-01-11T18:57

2022-01-11T18:57

беспорядки в казахстане

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НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Сбербанк восстановил работу практически всех банкоматов и отделений на территории Казахстана, несмотря на повреждения банкоматов во время беспорядков удалось сохранить денежные средства клиентов в полном объёме, говорится в сообщении кредитной организации."В настоящий момент практически все банкоматы и отделения "Сбера" в Казахстане работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам во всех регионах страны. Ранее была полностью возобновлена работа всех головных офисов", - сказано в сообщении.Отмечается, что полное восстановление работы отделений и банкоматной сети происходит по мере стабилизации ситуации в Казахстане, а банкоматы, повреждённые в ходе беспорядков, будут заменены на новые в самое ближайшее время."Благодаря своевременному обновлению парка банкоматов, оснащённых сверхпрочными сейфами и современными технологиями защиты, удалось отразить вандальные действия злоумышленников и, несмотря на внешние повреждения ряда устройств, сохранить денежные средства клиентов в полном объёме", - подчеркнули в кредитной организации.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767341563.html

https://ria.ru/20220111/mirotvortsy-1767306055.html

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