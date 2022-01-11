https://ria.ru/20220111/russpass-1767279467.html

В туристическом сервисе Russpass теперь можно получить бонусы от ресторанов

В туристическом сервисе Russpass теперь можно получить бонусы от ресторанов - РИА Новости, 11.01.2022

В туристическом сервисе Russpass теперь можно получить бонусы от ресторанов

Цифровой туристический сервис Russpass начал предлагать пользователям скидки и комплименты от российских ресторанов, говорится на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:25

2022-01-11T11:25

2022-01-11T11:25

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санкт-петербург

кострома

тверь

великий новгород

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москва

новости - туризм

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Цифровой туристический сервис Russpass начал предлагать пользователям скидки и комплименты от российских ресторанов, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Предложения представили уже 33 заведения. Получить бонус можно не только в столичном ресторане, но и в заведениях Новосибирска, Костромы, Твери, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга", — уточняется в сообщении.Отмечается, что пользователи могут рассчитывать на скидки от пяти до 15 процентов от общего счета или комплимент от заведения. Для этого нужно назвать промослово или предъявить QR-код: их можно найти в разделе "Мои покупки" в личном профиле."В программе участвуют партнеры сервиса, их уже более 100. Это крупные сетевые рестораны и небольшие кофейни. Столики в некоторых из них можно забронировать прямо на Russpass", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220111/izrail-1759097032.html

санкт-петербург

кострома

тверь

великий новгород

новосибирск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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