https://ria.ru/20220111/russpass-1767279467.html
В туристическом сервисе Russpass теперь можно получить бонусы от ресторанов
В туристическом сервисе Russpass теперь можно получить бонусы от ресторанов - РИА Новости, 11.01.2022
В туристическом сервисе Russpass теперь можно получить бонусы от ресторанов
Цифровой туристический сервис Russpass начал предлагать пользователям скидки и комплименты от российских ресторанов, говорится на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:25
2022-01-11T11:25
2022-01-11T11:25
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Цифровой туристический сервис Russpass начал предлагать пользователям скидки и комплименты от российских ресторанов, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы."Предложения представили уже 33 заведения. Получить бонус можно не только в столичном ресторане, но и в заведениях Новосибирска, Костромы, Твери, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга", — уточняется в сообщении.Отмечается, что пользователи могут рассчитывать на скидки от пяти до 15 процентов от общего счета или комплимент от заведения. Для этого нужно назвать промослово или предъявить QR-код: их можно найти в разделе "Мои покупки" в личном профиле."В программе участвуют партнеры сервиса, их уже более 100. Это крупные сетевые рестораны и небольшие кофейни. Столики в некоторых из них можно забронировать прямо на Russpass", — добавляется в сообщении.
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санкт-петербург, кострома, тверь, великий новгород, новосибирск, москва, новости - туризм, туристы, туризм, акции, рестораны, скидки
В туристическом сервисе Russpass теперь можно получить бонусы от ресторанов
Туристический сервис Russpass предложил пользователям бонусы от российских ресторанов
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Цифровой туристический сервис Russpass начал предлагать пользователям скидки и комплименты от российских ресторанов, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Предложения представили уже 33 заведения. Получить бонус можно не только в столичном ресторане, но и в заведениях Новосибирска, Костромы, Твери, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга", — уточняется в сообщении.
Отмечается, что пользователи могут рассчитывать на скидки от пяти до 15 процентов от общего счета или комплимент от заведения. Для этого нужно назвать промослово или предъявить QR-код: их можно найти в разделе "Мои покупки" в личном профиле.
"В программе участвуют партнеры сервиса, их уже более 100. Это крупные сетевые рестораны и небольшие кофейни. Столики в некоторых из них можно забронировать прямо на Russpass", — добавляется в сообщении.