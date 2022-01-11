В Ленобласти отремонтируют три дороги за полмиллиарда рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Полмиллиарда рублей федеральных субсидий будут направлены в текущем году на ремонт трех дорог во Всеволожском и Гатчинском районах Ленинградской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, соответствующее соглашение заключено между региональным дорожным комитетом и "Росавтодором". В общей сложности на эти средства отремонтируют почти 30 километров региональных трасс. Речь идет об обновлении участка дороги на Бугры, ремонтах протяженного участка Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска и участка дороги от Сертолово до Агалатово.
"Уверенный диалог с профильными ведомствами позволяет области ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог. В данном случае выбраны три наиболее загруженные трассы, о ремонте которых мы неоднократно говорили на встречах с жителями", — отметил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.
В 2021 году по заказу "Ленавтодора" в рамках дорожного нацпроекта был отремонтирован первый участок Красносельского шоссе от Виллозей до Вайялово и участок дороги Песочное — Киссолово от Агалатово до федеральной трассы "Сортавала". Благодаря федеральным средствам их ремонт будет продолжен. Всего благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в новом году в области планируется ремонт порядка 100 километров региональных трасс, напомнили в пресс-службе.
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