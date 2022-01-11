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https://ria.ru/20220111/remont-1767318361.html
В Ленобласти отремонтируют три дороги за полмиллиарда рублей
В Ленобласти отремонтируют три дороги за полмиллиарда рублей - РИА Новости, 11.01.2022
В Ленобласти отремонтируют три дороги за полмиллиарда рублей
Полмиллиарда рублей федеральных субсидий будут направлены в текущем году на ремонт трех дорог во Всеволожском и Гатчинском районах Ленинградской области в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:15
2022-01-11T13:15
ленинградская область
павловск
гатчинский район
ленинградская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Полмиллиарда рублей федеральных субсидий будут направлены в текущем году на ремонт трех дорог во Всеволожском и Гатчинском районах Ленинградской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, соответствующее соглашение заключено между региональным дорожным комитетом и "Росавтодором". В общей сложности на эти средства отремонтируют почти 30 километров региональных трасс. Речь идет об обновлении участка дороги на Бугры, ремонтах протяженного участка Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска и участка дороги от Сертолово до Агалатово.В 2021 году по заказу "Ленавтодора" в рамках дорожного нацпроекта был отремонтирован первый участок Красносельского шоссе от Виллозей до Вайялово и участок дороги Песочное — Киссолово от Агалатово до федеральной трассы "Сортавала". Благодаря федеральным средствам их ремонт будет продолжен. Всего благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в новом году в области планируется ремонт порядка 100 километров региональных трасс, напомнили в пресс-службе.
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павловск, гатчинский район, ленинградская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
13:15 11.01.2022
 

В Ленобласти отремонтируют три дороги за полмиллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Полмиллиарда рублей федеральных субсидий будут направлены в текущем году на ремонт трех дорог во Всеволожском и Гатчинском районах Ленинградской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, соответствующее соглашение заключено между региональным дорожным комитетом и "Росавтодором". В общей сложности на эти средства отремонтируют почти 30 километров региональных трасс. Речь идет об обновлении участка дороги на Бугры, ремонтах протяженного участка Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска и участка дороги от Сертолово до Агалатово.
"Уверенный диалог с профильными ведомствами позволяет области ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог. В данном случае выбраны три наиболее загруженные трассы, о ремонте которых мы неоднократно говорили на встречах с жителями", — отметил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.
В 2021 году по заказу "Ленавтодора" в рамках дорожного нацпроекта был отремонтирован первый участок Красносельского шоссе от Виллозей до Вайялово и участок дороги Песочное — Киссолово от Агалатово до федеральной трассы "Сортавала". Благодаря федеральным средствам их ремонт будет продолжен. Всего благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в новом году в области планируется ремонт порядка 100 километров региональных трасс, напомнили в пресс-службе.
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Ленинградская областьПавловскГатчинский районЛенинградская областьФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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