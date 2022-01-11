https://ria.ru/20220111/remont-1767318361.html

В Ленобласти отремонтируют три дороги за полмиллиарда рублей

В Ленобласти отремонтируют три дороги за полмиллиарда рублей - РИА Новости, 11.01.2022

В Ленобласти отремонтируют три дороги за полмиллиарда рублей

Полмиллиарда рублей федеральных субсидий будут направлены в текущем году на ремонт трех дорог во Всеволожском и Гатчинском районах Ленинградской области в... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:15

2022-01-11T13:15

2022-01-11T13:15

ленинградская область

павловск

гатчинский район

ленинградская область

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Полмиллиарда рублей федеральных субсидий будут направлены в текущем году на ремонт трех дорог во Всеволожском и Гатчинском районах Ленинградской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, соответствующее соглашение заключено между региональным дорожным комитетом и "Росавтодором". В общей сложности на эти средства отремонтируют почти 30 километров региональных трасс. Речь идет об обновлении участка дороги на Бугры, ремонтах протяженного участка Красносельского шоссе от Гатчины до Павловска и участка дороги от Сертолово до Агалатово.В 2021 году по заказу "Ленавтодора" в рамках дорожного нацпроекта был отремонтирован первый участок Красносельского шоссе от Виллозей до Вайялово и участок дороги Песочное — Киссолово от Агалатово до федеральной трассы "Сортавала". Благодаря федеральным средствам их ремонт будет продолжен. Всего благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в новом году в области планируется ремонт порядка 100 километров региональных трасс, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211228/stroyka-1765902447.html

павловск

гатчинский район

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павловск, гатчинский район, ленинградская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор)