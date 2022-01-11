https://ria.ru/20220111/razvod-1767190404.html

Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго"

Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго" - РИА Новости, 11.01.2022

Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго"

Иногда супружеские пары расстаются. Одни – через суд, боль и дележ имущества, другие – легче, но могут остаться в обиде друг на друга. В таких ситуациях плохо бывает не только взрослым, но и детям. Как сказать ребенку о том, что папа с мамой больше не вместе? Как себя вести, чтобы отношения родителей не нанесли вред психике детей?

2022-01-11T11:00

2022-01-11T11:00

2022-01-11T11:40

это надолго

общество

семья

психология

подкаст

развод

отцы и дети

воспитание детей

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Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго" Иногда супружеские пары расстаются. Одни - через суд, боль и дележ имущества, другие - легче, но могут остаться в обиде друг на друга. В таких ситуациях плохо бывает не только взрослым, но и детям. Как сказать ребенку о том, что папа с мамой больше не вместе? Как себя вести, чтобы отношения родителей не нанесли вред психике детей? audio/mpeg

Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго" Иногда супружеские пары расстаются. Одни - через суд, боль и дележ имущества, другие - легче, но могут остаться в обиде друг на друга. В таких ситуациях плохо бывает не только взрослым, но и детям. Как сказать ребенку о том, что папа с мамой больше не вместе? Как себя вести, чтобы отношения родителей не нанесли вред психике детей? audio/mpeg

Стоит ли сохранять изживший себя брак ради детей? Как правильно общаться и воспитывать детей разведённым родителям рассказывает психолог Александр Колмановский.01:20 Стоит ли держаться за изжившие себя отношения в интересах детей?02:40 Почему партнеры отдаляются друг от друга и как это предотвратить?05:00 Что такое "безусловное принятие"?05:25 Как сказать ребенку о том, что родители разводятся?06:30 Как правильно разводиться?10:30 Главный токсикоз для детской психики13:30 Как избавиться от обиды на партнера?16:00 С кем детям лучше жить?17:10 "Когда один из родителей недоступен, ребенок воспринимает это на свой счет"21:00 Как познакомить ребенка с новым партнером?Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, семья, психология, подкаст, развод, отцы и дети, воспитание детей, аудио, детские вопросы, социальный навигатор