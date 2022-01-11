Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20220111/razvod-1767190404.html
Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго"
Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго" - РИА Новости, 11.01.2022
Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго"
Иногда супружеские пары расстаются. Одни – через суд, боль и дележ имущества, другие – легче, но могут остаться в обиде друг на друга. В таких ситуациях плохо бывает не только взрослым, но и детям. Как сказать ребенку о том, что папа с мамой больше не вместе? Как себя вести, чтобы отношения родителей не нанесли вред психике детей?
2022-01-11T11:00
2022-01-11T11:40
это надолго
общество
семья
психология
подкаст
развод
отцы и дети
воспитание детей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767189456_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_ff2f0e7de2f17e12c99ba63108e5fb1f.jpg
Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго"
Иногда супружеские пары расстаются. Одни - через суд, боль и дележ имущества, другие - легче, но могут остаться в обиде друг на друга. В таких ситуациях плохо бывает не только взрослым, но и детям. Как сказать ребенку о том, что папа с мамой больше не вместе? Как себя вести, чтобы отношения родителей не нанесли вред психике детей?
audio/mpeg
Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго"
Иногда супружеские пары расстаются. Одни - через суд, боль и дележ имущества, другие - легче, но могут остаться в обиде друг на друга. В таких ситуациях плохо бывает не только взрослым, но и детям. Как сказать ребенку о том, что папа с мамой больше не вместе? Как себя вести, чтобы отношения родителей не нанесли вред психике детей?
audio/mpeg
Стоит ли сохранять изживший себя брак ради детей? Как правильно общаться и воспитывать детей разведённым родителям рассказывает психолог Александр Колмановский.01:20 Стоит ли держаться за изжившие себя отношения в интересах детей?02:40 Почему партнеры отдаляются друг от друга и как это предотвратить?05:00 Что такое "безусловное принятие"?05:25 Как сказать ребенку о том, что родители разводятся?06:30 Как правильно разводиться?10:30 Главный токсикоз для детской психики13:30 Как избавиться от обиды на партнера?16:00 С кем детям лучше жить?17:10 "Когда один из родителей недоступен, ребенок воспринимает это на свой счет"21:00 Как познакомить ребенка с новым партнером?Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767189456_125:0:910:589_1920x0_80_0_0_9e9d273b8661d1d076c89dbd6c90fa7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, семья, психология, подкаст, развод, отцы и дети, воспитание детей, аудио, детские вопросы, социальный навигатор
11:00 11.01.2022 (обновлено: 11:40 11.01.2022)
 

Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго"

Это надолго
Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго"
11:00
Читать ria.ru в
Иногда супружеские пары расстаются. Одни – через суд, боль и дележ имущества, другие – легче, но могут остаться в обиде друг на друга. В таких ситуациях плохо бывает не только взрослым, но и детям. Как сказать ребенку о том, что папа с мамой больше не вместе? Как себя вести, чтобы отношения родителей не нанесли вред психике детей?
Стоит ли сохранять изживший себя брак ради детей? Как правильно общаться и воспитывать детей разведённым родителям рассказывает психолог Александр Колмановский.
01:20 Стоит ли держаться за изжившие себя отношения в интересах детей?
02:40 Почему партнеры отдаляются друг от друга и как это предотвратить?
05:00 Что такое "безусловное принятие"?
05:25 Как сказать ребенку о том, что родители разводятся?
06:30 Как правильно разводиться?
10:30 Главный токсикоз для детской психики
13:30 Как избавиться от обиды на партнера?
16:00 С кем детям лучше жить?
17:10 "Когда один из родителей недоступен, ребенок воспринимает это на свой счет"
21:00 Как познакомить ребенка с новым партнером?
Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Это надолгоОбществоСемьяПсихологияПодкастРазводотцы и детивоспитание детейДетские вопросыСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Лента новостейМолния
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать долларыКраснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО