https://ria.ru/20220111/razvod-1767190404.html
Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго"
Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго" - РИА Новости, 11.01.2022
Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго"
Иногда супружеские пары расстаются. Одни – через суд, боль и дележ имущества, другие – легче, но могут остаться в обиде друг на друга. В таких ситуациях плохо бывает не только взрослым, но и детям. Как сказать ребенку о том, что папа с мамой больше не вместе? Как себя вести, чтобы отношения родителей не нанесли вред психике детей?
2022-01-11T11:00
2022-01-11T11:00
2022-01-11T11:40
это надолго
общество
семья
психология
подкаст
развод
отцы и дети
воспитание детей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767189456_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_ff2f0e7de2f17e12c99ba63108e5fb1f.jpg
Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго"
Иногда супружеские пары расстаются. Одни - через суд, боль и дележ имущества, другие - легче, но могут остаться в обиде друг на друга. В таких ситуациях плохо бывает не только взрослым, но и детям. Как сказать ребенку о том, что папа с мамой больше не вместе? Как себя вести, чтобы отношения родителей не нанесли вред психике детей?
audio/mpeg
Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго"
Иногда супружеские пары расстаются. Одни - через суд, боль и дележ имущества, другие - легче, но могут остаться в обиде друг на друга. В таких ситуациях плохо бывает не только взрослым, но и детям. Как сказать ребенку о том, что папа с мамой больше не вместе? Как себя вести, чтобы отношения родителей не нанесли вред психике детей?
audio/mpeg
Стоит ли сохранять изживший себя брак ради детей? Как правильно общаться и воспитывать детей разведённым родителям рассказывает психолог Александр Колмановский.01:20 Стоит ли держаться за изжившие себя отношения в интересах детей?02:40 Почему партнеры отдаляются друг от друга и как это предотвратить?05:00 Что такое "безусловное принятие"?05:25 Как сказать ребенку о том, что родители разводятся?06:30 Как правильно разводиться?10:30 Главный токсикоз для детской психики13:30 Как избавиться от обиды на партнера?16:00 С кем детям лучше жить?17:10 "Когда один из родителей недоступен, ребенок воспринимает это на свой счет"21:00 Как познакомить ребенка с новым партнером?Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767189456_125:0:910:589_1920x0_80_0_0_9e9d273b8661d1d076c89dbd6c90fa7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, семья, психология, подкаст, развод, отцы и дети, воспитание детей, аудио, детские вопросы, социальный навигатор
11:00 11.01.2022 (обновлено: 11:40 11.01.2022)
Как воспитывать детей в разводе? Подкаст "Это надолго"
Иногда супружеские пары расстаются. Одни – через суд, боль и дележ имущества, другие – легче, но могут остаться в обиде друг на друга. В таких ситуациях плохо бывает не только взрослым, но и детям. Как сказать ребенку о том, что папа с мамой больше не вместе? Как себя вести, чтобы отношения родителей не нанесли вред психике детей?
Стоит ли сохранять изживший себя брак ради детей? Как правильно общаться и воспитывать детей разведённым родителям рассказывает психолог Александр Колмановский.
01:20 Стоит ли держаться за изжившие себя отношения в интересах детей?
02:40 Почему партнеры отдаляются друг от друга и как это предотвратить?
05:00 Что такое "безусловное принятие"?
05:25 Как сказать ребенку о том, что родители разводятся?
06:30 Как правильно разводиться?
10:30 Главный токсикоз для детской психики
13:30 Как избавиться от обиды на партнера?
16:00 С кем детям лучше жить?
17:10 "Когда один из родителей недоступен, ребенок воспринимает это на свой счет"
21:00 Как познакомить ребенка с новым партнером?
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во
"ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.