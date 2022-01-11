https://ria.ru/20220111/rassledovanie-1767359515.html

В Петербурге завершили расследование дела водителя, задавившего бойца СОБР

В Петербурге завершили расследование дела водителя, задавившего бойца СОБР - РИА Новости, 11.01.2022

В Петербурге завершили расследование дела водителя, задавившего бойца СОБР

Следственный комитет России завершил расследование дела водителя, сбившего насмерть бойца СОБР во время спецоперации в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:16

2022-01-11T16:16

2022-01-11T16:43

происшествия

санкт-петербург

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела водителя, сбившего насмерть бойца СОБР во время спецоперации в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК."Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца города Волгограда, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 9 ноября на Пулковском шоссе во время задержания лиц, причастных к мошенничествам, водитель Fiat Ducato совершил наезд на офицера специального отряда быстрого реагирования подполковника полиции Евгения Захарова и скрылся, впоследствии его поймали. От полученных травм 48-летний Захаров скончался на месте. Впоследствии его наградили орденом Мужества посмертно."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211106/proisshestvie-1757867296.html

https://ria.ru/20210616/rosgvardeets-1737235255.html

санкт-петербург

волгоград

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происшествия, санкт-петербург, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), россия