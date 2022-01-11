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В Петербурге завершили расследование дела водителя, задавившего бойца СОБР
В Петербурге завершили расследование дела водителя, задавившего бойца СОБР - РИА Новости, 11.01.2022
В Петербурге завершили расследование дела водителя, задавившего бойца СОБР
Следственный комитет России завершил расследование дела водителя, сбившего насмерть бойца СОБР во время спецоперации в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:16
2022-01-11T16:43
происшествия
санкт-петербург
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела водителя, сбившего насмерть бойца СОБР во время спецоперации в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК."Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца города Волгограда, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 9 ноября на Пулковском шоссе во время задержания лиц, причастных к мошенничествам, водитель Fiat Ducato совершил наезд на офицера специального отряда быстрого реагирования подполковника полиции Евгения Захарова и скрылся, впоследствии его поймали. От полученных травм 48-летний Захаров скончался на месте. Впоследствии его наградили орденом Мужества посмертно."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211106/proisshestvie-1757867296.html
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происшествия, санкт-петербург, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:16 11.01.2022 (обновлено: 16:43 11.01.2022)
 
В Петербурге завершили расследование дела водителя, задавившего бойца СОБР

СК завершил расследование дела водителя, задавившего бойца СОБР в Петербурге

© Фото : СУСК России по Санкт-ПетербургуЗадержание мужчины, подозреваемого в мошенничестве, который позднее совершил умышленный наезд на оперуполномоченного СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии
Задержание мужчины, подозреваемого в мошенничестве, который позднее совершил умышленный наезд на оперуполномоченного СОБР Гранит ГУ Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : СУСК России по Санкт-Петербургу
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела водителя, сбившего насмерть бойца СОБР во время спецоперации в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца города Волгограда, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
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Пассажир поезда Москва — Адлер ранил полицейского и росгвардейца
По данным следствия, 9 ноября на Пулковском шоссе во время задержания лиц, причастных к мошенничествам, водитель Fiat Ducato совершил наезд на офицера специального отряда быстрого реагирования подполковника полиции Евгения Захарова и скрылся, впоследствии его поймали. От полученных травм 48-летний Захаров скончался на месте. Впоследствии его наградили орденом Мужества посмертно.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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