https://ria.ru/20220111/raskol-1767376385.html

Разделение православных на Украине было проектом спецслужб, заявили в РПЦ

Разделение православных на Украине было проектом спецслужб, заявили в РПЦ - РИА Новости, 11.01.2022

Разделение православных на Украине было проектом спецслужб, заявили в РПЦ

Русская православная церковь (РПЦ) хранит единство восточнославянского православия, опираясь на духовные и культурные связи, а не на политические процессы,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:29

2022-01-11T17:29

2022-01-11T17:29

религия

украина

белоруссия

русская православная церковь

александр лукашенко

николай балашов

отдел внешних церковных связей московского патриархата

telegram (приложение)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) хранит единство восточнославянского православия, опираясь на духовные и культурные связи, а не на политические процессы, из-за которых, например, произошло разделение верующих на Украине, заявил РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.На Рождество Лукашенко в минском храме Оптинских старцев сказал, что в 2022 году "мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы", и сообщил, что взял жесткий курс на сохранение суверенитета и независимости Белоруссии, предполагающий тесную связку с Россией, Казахстаном, Украиной. Он также отметил, что на Украине народ обездолен до крайности, там произошел раскол на уровне религии, и необходимо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно настоящей веры. Видеозапись речи президента опубликовал Telegram-канал "Пул Первого"."Разделение между православными христианами Украины, между ними и их российскими единоверцами было осуществлено, несомненно, по проекту, активно поддерживаемому политическими кругами и специальными службами ряда западных государств. Тем не менее, и в нынешних условиях церковь продолжает свое миротворческое и объединяющее служение, хранит единство нашей общей восточнославянской православной цивилизации, опираясь не на политические инструменты, а на намного более мощный и непреходящий фактор духовного и культурного родства", - сказал РИА Новости протоиерей.В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ также признали первоиерархи Элладской, Александрийской и Кипрской церквей.

https://ria.ru/20211213/spetssluzhby-1763180351.html

https://ria.ru/20211208/raskol-1762631717.html

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украина, белоруссия, русская православная церковь, александр лукашенко, николай балашов, отдел внешних церковных связей московского патриархата, telegram (приложение), константинопольский патриархат, россия