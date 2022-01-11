Разделение православных на Украине было проектом спецслужб, заявили в РПЦ
© предоставлено ОВЦС МПЗаместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов
© предоставлено ОВЦС МП
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) хранит единство восточнославянского православия, опираясь на духовные и культурные связи, а не на политические процессы, из-за которых, например, произошло разделение верующих на Украине, заявил РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.
На Рождество Лукашенко в минском храме Оптинских старцев сказал, что в 2022 году "мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы", и сообщил, что взял жесткий курс на сохранение суверенитета и независимости Белоруссии, предполагающий тесную связку с Россией, Казахстаном, Украиной. Он также отметил, что на Украине народ обездолен до крайности, там произошел раскол на уровне религии, и необходимо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно настоящей веры. Видеозапись речи президента опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
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"Разделение между православными христианами Украины, между ними и их российскими единоверцами было осуществлено, несомненно, по проекту, активно поддерживаемому политическими кругами и специальными службами ряда западных государств. Тем не менее, и в нынешних условиях церковь продолжает свое миротворческое и объединяющее служение, хранит единство нашей общей восточнославянской православной цивилизации, опираясь не на политические инструменты, а на намного более мощный и непреходящий фактор духовного и культурного родства", - сказал РИА Новости протоиерей.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ также признали первоиерархи Элладской, Александрийской и Кипрской церквей.
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