https://ria.ru/20220111/putin-1767339695.html
Путин предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах
Путин предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах - РИА Новости, 11.01.2022
Путин предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах РФ. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:33
2022-01-11T14:33
2022-01-11T14:38
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766062277_0:138:2467:1526_1920x0_80_0_0_7593cee9aff22e80febe5b47582fdac3.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах РФ.Первое в этом году совещание Путин начал с поздравления членов Совбеза РФ. "Еще раз всех с Новым годом. Хочу пожелать всего самого доброго в новом году, успехов", - сказал он и предложил перейти к повестке."Мы сегодня обсудим вопросы организации работы в приграничных районах России. Вопросов здесь много, очень много: это и проблемы безопасности, проблемы инфраструктуры", - сказал президент.
https://ria.ru/20220111/ekonomika-1767339781.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766062277_0:0:2253:1690_1920x0_80_0_0_e5b7e420c3968b6fc53123956c22dd9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
14:33 11.01.2022 (обновлено: 14:38 11.01.2022)
Путин предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах
Президент Путин предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах РФ