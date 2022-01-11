https://ria.ru/20220111/putin-1767339695.html

Путин предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах

Путин предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах - РИА Новости, 11.01.2022

Путин предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах РФ. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:33

2022-01-11T14:33

2022-01-11T14:38

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах РФ.Первое в этом году совещание Путин начал с поздравления членов Совбеза РФ. "Еще раз всех с Новым годом. Хочу пожелать всего самого доброго в новом году, успехов", - сказал он и предложил перейти к повестке."Мы сегодня обсудим вопросы организации работы в приграничных районах России. Вопросов здесь много, очень много: это и проблемы безопасности, проблемы инфраструктуры", - сказал президент.

https://ria.ru/20220111/ekonomika-1767339781.html

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владимир путин, россия