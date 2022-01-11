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Ереван призвал Баку воздержаться от провокаций на границе

Ереван призвал Баку воздержаться от провокаций на границе - РИА Новости, 11.01.2022

Ереван призвал Баку воздержаться от провокаций на границе

МИД Армении распространил во вторник заявление в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, призвав Баку воздерживаться от провокаций и... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T22:29

2022-01-11T22:29

2022-01-11T22:29

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ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. МИД Армении распространил во вторник заявление в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, призвав Баку воздерживаться от провокаций и выполнять взятые на себя обязательства по установлению стабильности в регионе.Ранее Минобороны Армении заявило о гибели двух военных на границе в результате обстрелов с азербайджанской стороны. По данным ведомства, еще двое военнослужащих получили ранения. В министерстве обороны заявили также, что азербайджанская сторона при обстрелах использовала артиллерию и беспилотники."Мы призываем власти Азербайджана воздерживаться от провокационных действий, выполнять обязательства по установлению стабильности в регионе, взятые на себя трехсторонним заявление (лидеров Армении, России и Азербайджана – ред.) в Сочи и по итогам встречи (глав Армении и Азербайджана - ред.) в Брюсселе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.Армянское внешнеполитическое ведомство "решительно осудило грубое нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в восточной границы с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов", в результате которого погибли двое военнослужащих."Провокация подразделений азербайджанских ВС является еще одним проявлением непрекращающихся посягательств Азербайджана против территориальной целостности Армении, начавшихся 12 мая 2021 года проникновением на суверенную территорию Республики Армения, и продолжившихся регулярными вооруженными нападениями", - говорится в заявлении.В МИД обратили внимание международного сообщества на то, что "официальный Баку, продолжая посягательства против суверенитета и территориальной целостности Армении, нарушает основные принципы международного права, в том числе Устав ООН, и подрывает региональную безопасность". "Армянская сторона неоднократно заявляла, что одним из способов избежать дальнейшего обострения ситуации может стать зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы и запуск механизма международного мониторинга по периметру границы", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20220111/granitsa-1767405918.html

https://ria.ru/20220111/otvetstvennost-1767402910.html

https://ria.ru/20220111/granitsa-1767402600.html

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