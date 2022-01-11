Ереван призвал Баку воздержаться от провокаций на границе
Ереван призвал Баку воздерживаться от провокаций на границе и выполнять свои обязательства
© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
© AP Photo / Sergei Grits
Азербайджанские военные на границе с Арменией
ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. МИД Армении распространил во вторник заявление в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, призвав Баку воздерживаться от провокаций и выполнять взятые на себя обязательства по установлению стабильности в регионе.
Ранее Минобороны Армении заявило о гибели двух военных на границе в результате обстрелов с азербайджанской стороны. По данным ведомства, еще двое военнослужащих получили ранения. В министерстве обороны заявили также, что азербайджанская сторона при обстрелах использовала артиллерию и беспилотники.
"Мы призываем власти Азербайджана воздерживаться от провокационных действий, выполнять обязательства по установлению стабильности в регионе, взятые на себя трехсторонним заявление (лидеров Армении, России и Азербайджана – ред.) в Сочи и по итогам встречи (глав Армении и Азербайджана - ред.) в Брюсселе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
Армянское внешнеполитическое ведомство "решительно осудило грубое нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в восточной границы с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов", в результате которого погибли двое военнослужащих.
"Провокация подразделений азербайджанских ВС является еще одним проявлением непрекращающихся посягательств Азербайджана против территориальной целостности Армении, начавшихся 12 мая 2021 года проникновением на суверенную территорию Республики Армения, и продолжившихся регулярными вооруженными нападениями", - говорится в заявлении.
В МИД обратили внимание международного сообщества на то, что "официальный Баку, продолжая посягательства против суверенитета и территориальной целостности Армении, нарушает основные принципы международного права, в том числе Устав ООН, и подрывает региональную безопасность". "Армянская сторона неоднократно заявляла, что одним из способов избежать дальнейшего обострения ситуации может стать зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы и запуск механизма международного мониторинга по периметру границы", - отмечается в заявлении.