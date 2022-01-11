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Ереван призвал Баку воздержаться от провокаций на границе
Ереван призвал Баку воздержаться от провокаций на границе - РИА Новости, 11.01.2022
Ереван призвал Баку воздержаться от провокаций на границе
МИД Армении распространил во вторник заявление в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, призвав Баку воздерживаться от провокаций и... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T22:29
2022-01-11T22:29
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азербайджан
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минобороны армении
минобороны азербайджана
россия
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ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. МИД Армении распространил во вторник заявление в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, призвав Баку воздерживаться от провокаций и выполнять взятые на себя обязательства по установлению стабильности в регионе.Ранее Минобороны Армении заявило о гибели двух военных на границе в результате обстрелов с азербайджанской стороны. По данным ведомства, еще двое военнослужащих получили ранения. В министерстве обороны заявили также, что азербайджанская сторона при обстрелах использовала артиллерию и беспилотники."Мы призываем власти Азербайджана воздерживаться от провокационных действий, выполнять обязательства по установлению стабильности в регионе, взятые на себя трехсторонним заявление (лидеров Армении, России и Азербайджана – ред.) в Сочи и по итогам встречи (глав Армении и Азербайджана - ред.) в Брюсселе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.Армянское внешнеполитическое ведомство "решительно осудило грубое нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в восточной границы с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов", в результате которого погибли двое военнослужащих."Провокация подразделений азербайджанских ВС является еще одним проявлением непрекращающихся посягательств Азербайджана против территориальной целостности Армении, начавшихся 12 мая 2021 года проникновением на суверенную территорию Республики Армения, и продолжившихся регулярными вооруженными нападениями", - говорится в заявлении.В МИД обратили внимание международного сообщества на то, что "официальный Баку, продолжая посягательства против суверенитета и территориальной целостности Армении, нарушает основные принципы международного права, в том числе Устав ООН, и подрывает региональную безопасность". "Армянская сторона неоднократно заявляла, что одним из способов избежать дальнейшего обострения ситуации может стать зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы и запуск механизма международного мониторинга по периметру границы", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20220111/granitsa-1767405918.html
https://ria.ru/20220111/otvetstvennost-1767402910.html
https://ria.ru/20220111/granitsa-1767402600.html
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в мире, армения, азербайджан, мид азербайджана, мид армении, минобороны армении, минобороны азербайджана, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
22:29 11.01.2022
 
Ереван призвал Баку воздержаться от провокаций на границе

Ереван призвал Баку воздерживаться от провокаций на границе и выполнять свои обязательства

© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Азербайджанские военные на границе с Арменией
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 янв – РИА Новости. МИД Армении распространил во вторник заявление в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, призвав Баку воздерживаться от провокаций и выполнять взятые на себя обязательства по установлению стабильности в регионе.
Ранее Минобороны Армении заявило о гибели двух военных на границе в результате обстрелов с азербайджанской стороны. По данным ведомства, еще двое военнослужащих получили ранения. В министерстве обороны заявили также, что азербайджанская сторона при обстрелах использовала артиллерию и беспилотники.
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Дипломаты США и Азербайджана обсудили обострение на границе с Арменией
"Мы призываем власти Азербайджана воздерживаться от провокационных действий, выполнять обязательства по установлению стабильности в регионе, взятые на себя трехсторонним заявление (лидеров Армении, России и Азербайджана – ред.) в Сочи и по итогам встречи (глав Армении и Азербайджана - ред.) в Брюсселе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
Армянское внешнеполитическое ведомство "решительно осудило грубое нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в восточной границы с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов", в результате которого погибли двое военнослужащих.
Азербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Азербайджан заявил об ответственности Армении за напряженность на границе
"Провокация подразделений азербайджанских ВС является еще одним проявлением непрекращающихся посягательств Азербайджана против территориальной целостности Армении, начавшихся 12 мая 2021 года проникновением на суверенную территорию Республики Армения, и продолжившихся регулярными вооруженными нападениями", - говорится в заявлении.
В МИД обратили внимание международного сообщества на то, что "официальный Баку, продолжая посягательства против суверенитета и территориальной целостности Армении, нарушает основные принципы международного права, в том числе Устав ООН, и подрывает региональную безопасность". "Армянская сторона неоднократно заявляла, что одним из способов избежать дальнейшего обострения ситуации может стать зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы и запуск механизма международного мониторинга по периметру границы", - отмечается в заявлении.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
19:57
Азербайджан опроверг сообщения об использовании БПЛА на границе с Арменией
 
В миреАрменияАзербайджанМИД АзербайджанаМИД АрменииМинобороны АрменииМинобороны АзербайджанаРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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