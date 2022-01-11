https://ria.ru/20220111/polsha-1767390545.html

Польскому политику предложили повторить угрозу "дать России по яйцам" на Красной площади

"Совсем сдурел?" Поляки открестились от экс-главы МИД, угрожавшего России - РИА Новости, 11.01.2022

Польскому политику предложили повторить угрозу "дать России по яйцам" на Красной площади

Читателей польского портала Wirtualna Polska возмутило высказывание бывшего министра иностранных дел страны и евродепутата Радослава Сикорского, пригрозившего... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:33

2022-01-11T18:33

2022-01-11T21:58

в мире

радослав сикорский

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читателей польского портала Wirtualna Polska возмутило высказывание бывшего министра иностранных дел страны и евродепутата Радослава Сикорского, пригрозившего России ударом ниже пояса."А кто он сейчас такой? Его язык и риторика для дипломата неприемлемы", — отметил один из них."Что за изысканный язык! Мужик, ты продемонстрировал предел своих возможностей. Если бы повсюду в мире были такие дипломаты, у нас бы за плечами была уже пятая мировая война", — поддержали в комментариях."Совсем сдурел?" — удивился читатель."От чьего имени Сикорский занимается внешней политикой? Мне любопытно, потому что я хочу знать, кто пойдет на войну с Россией", — задумался пользователь."Сикорский, чьими мускулами ты играешь? Пожалуй, не своими. С такой дипломатией мы далеко не продвинемся", — добавили в комментариях.Оскорбительное послание Сикорский опубликовал в Twitter-аккаунте. Экс-глава МИД Польши пригрозил "дать России по яйцам" после слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвавшего НАТО проектом по освоению бесхозной после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза земли.В ответ на заявление Сикорского официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с иронией предположила, что он "стал жертвой концепции гендерного разнообразия", так как слово Россия — женского рода.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220111/nato-1767286680.html

https://ria.ru/20211228/voyna-1765750375.html

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в мире, радослав сикорский, польша, мид польши, нато, россия