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Польскому политику предложили повторить угрозу "дать России по яйцам" на Красной площади
"Совсем сдурел?" Поляки открестились от экс-главы МИД, угрожавшего России - РИА Новости, 11.01.2022
Польскому политику предложили повторить угрозу "дать России по яйцам" на Красной площади
Читателей польского портала Wirtualna Polska возмутило высказывание бывшего министра иностранных дел страны и евродепутата Радослава Сикорского, пригрозившего... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:33
2022-01-11T21:58
в мире
радослав сикорский
польша
мид польши
нато
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читателей польского портала Wirtualna Polska возмутило высказывание бывшего министра иностранных дел страны и евродепутата Радослава Сикорского, пригрозившего России ударом ниже пояса."А кто он сейчас такой? Его язык и риторика для дипломата неприемлемы", — отметил один из них."Что за изысканный язык! Мужик, ты продемонстрировал предел своих возможностей. Если бы повсюду в мире были такие дипломаты, у нас бы за плечами была уже пятая мировая война", — поддержали в комментариях."Совсем сдурел?" — удивился читатель."От чьего имени Сикорский занимается внешней политикой? Мне любопытно, потому что я хочу знать, кто пойдет на войну с Россией", — задумался пользователь."Сикорский, чьими мускулами ты играешь? Пожалуй, не своими. С такой дипломатией мы далеко не продвинемся", — добавили в комментариях.Оскорбительное послание Сикорский опубликовал в Twitter-аккаунте. Экс-глава МИД Польши пригрозил "дать России по яйцам" после слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвавшего НАТО проектом по освоению бесхозной после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза земли.В ответ на заявление Сикорского официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с иронией предположила, что он "стал жертвой концепции гендерного разнообразия", так как слово Россия — женского рода.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, радослав сикорский, польша, мид польши, нато, россия
18:33 11.01.2022 (обновлено: 21:58 11.01.2022)
 
"Совсем сдурел?" Поляки открестились от экс-главы МИД, угрожавшего России

Читатели Wirtualna Polska сочли оскорбившего Россию экс-главу МИД Польши плохим дипломатом

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertБывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читателей польского портала Wirtualna Polska возмутило высказывание бывшего министра иностранных дел страны и евродепутата Радослава Сикорского, пригрозившего России ударом ниже пояса.
"А кто он сейчас такой? Его язык и риторика для дипломата неприемлемы", — отметил один из них.
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В Польше рассказали, что НАТО скрывает под доктриной по сдерживанию России
"Что за изысканный язык! Мужик, ты продемонстрировал предел своих возможностей. Если бы повсюду в мире были такие дипломаты, у нас бы за плечами была уже пятая мировая война", — поддержали в комментариях.
"Пусть Сикорский полетит в Москву и прокричит то же самое на Красной площади, если он такой крутой", — в шутку предложил пользователь.
"Совсем сдурел?" — удивился читатель.
"От чьего имени Сикорский занимается внешней политикой? Мне любопытно, потому что я хочу знать, кто пойдет на войну с Россией", — задумался пользователь.
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"Сикорский, чьими мускулами ты играешь? Пожалуй, не своими. С такой дипломатией мы далеко не продвинемся", — добавили в комментариях.
Оскорбительное послание Сикорский опубликовал в Twitter-аккаунте. Экс-глава МИД Польши пригрозил "дать России по яйцам" после слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвавшего НАТО проектом по освоению бесхозной после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза земли.
В ответ на заявление Сикорского официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с иронией предположила, что он "стал жертвой концепции гендерного разнообразия", так как слово Россия — женского рода.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
18:32
В Госдуме ответили экс-главе польского МИД цитатой из советской комедии
 
В миреРадослав СикорскийПольшаМИД ПольшиНАТОРоссия
 
 
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