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Польский политик распсиховался из-за слов Лаврова и захотел "дать России по яйцам"

Экс-глава МИД Польши захотел "дать России по яйцам" - РИА Новости, 11.01.2022

Польский политик распсиховался из-за слов Лаврова и захотел "дать России по яйцам"

Бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский чрезмерно эмоционально отреагировал в Twitter на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:12

2022-01-11T14:12

2022-01-11T14:30

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский чрезмерно эмоционально отреагировал в Twitter на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, назвавшего НАТО проектом по освоению бесхозной после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза земли.Свое оскорбительное послание он адресовал российскому посольству в Великобритании."Мы не стали бесхозной землей, потому что вы не были нашим хозяином. Скорее серийным насильником. По этому мы скучать не будем. А если попытаетесь захватить нас снова, то получите по яйцам", — написал он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказаться от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Девятого-десятого января Россия и США провели в Швейцарии встречу по этой теме, после чего в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220111/nato-1767282832.html

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