https://ria.ru/20220111/politika-1767215147.html

Чужие здесь не ходят: США заметили возрождение СССР

Чужие здесь не ходят: США заметили возрождение СССР - РИА Новости, 11.01.2022

Чужие здесь не ходят: США заметили возрождение СССР

Казахстанские события невозможно анализировать и оценивать отдельно от того, что на Западе называют "ультиматумом Путина", то есть требования России к США... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T08:00

2022-01-11T08:00

2022-01-11T08:09

казахстан

сша

нато

энтони блинкен

джон болтон

россия

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Казахстанские события невозможно анализировать и оценивать отдельно от того, что на Западе называют "ультиматумом Путина", то есть требования России к США отступиться от Украины и постсоветского пространства, и начавшихся российско-американских переговоров. Вот только связь здесь совсем не та, что кажется.Казахстанский инцидент уже рассматривают как подготовку к большому торгу между Москвой и Вашингтоном: Запад попытался использовать волнения в республике в своих интересах, разыграть свой сценарий, но Россия оперативно пришла на помощь впавшим в оцепенение властям соседней страны и тем самым погасила опасную смуту. Спорят о том, кому это в итоге выгодно: России, подтвердившей свое влияние на постсоветском пространстве, или же США, получившим дополнительную возможность изображать Москву агрессором? Однако не так уж и важно, чем на самом деле занимаются в Казахстане наши десантники, — для европейцев, которых англосаксы несколько месяцев готовили к российскому вторжению на Украину, с "оккупантами" все и так ясно.Но хотя Штаты действительно сейчас эксплуатируют тему "от русских войск очень сложно избавиться", главный смысл казахстанских событий для них в другом: они окончательно убедились в том, что Россия восстанавливает свое влияние на постсоветском пространстве. То есть "ультиматум Путина" неслучаен и совсем не похож на блеф, так что переговоры с Москвой американцы начинают в неуютной атмосфере неопределенности. Что вообще происходит, что задумали русские?Воссоздание СССР? В воскресенье на CNN об этом спросили госсекретаря Энтони Блинкен, и он охотно согласился."Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза".Но, как тут же добавил Блинкен, "возрождение СССР неприемлемо". То есть, как это любят повторять последние десять лет в Вашингтоне, "мы вам это не позволим".Но главный внешнеполитический стратег предыдущей администрации (хотя и игравшей в ней свою игру), бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон как раз боится, что позволят, если неправильно отреагируют на казахстанские события. В вышедшей в воскресенье в The Wall Street Journal статье "Является ли кризис в Казахстане возрождением Советского Союза?" Болтон предупредил:"Твердость НАТО сейчас может сделать экспансионистские цели Путина недостижимыми. Но если НАТО ограничится риторикой о "международном порядке, основанном на правилах" и призывом ко всем сторонам "проявлять сдержанность", историки могут впоследствии обозначить казахстанский кризис как тот момент, когда Советский Союз восстал из пепла".Чтобы предотвратить возвращение СССР, Болтон заклинает "ни на йоту не уступать требованиям Путина, особенно его настойчивости в отношении того, чтобы НАТО взяла на себя обязательство не расширяться дальше на восток". Он не требует немедленно принять Украину в НАТО (понимая всю нереальность этого), но предлагает "срочно разработать стратегию для бывших советских республик, не входящих в альянс. Недостаточно только говорить, что у нас нет договорных обязательств по их защите, что игнорирует стратегическую реальность".Получается, по его мнению, что нужно отказать Москве в гарантиях непродвижения на восток и выработать стратегию защиты постсоветского пространства от русских, иначе они возродят Советский Союз.Да, Болтон верит в способность атлантистов удержать в своей сфере влияния часть постсоветского пространства (как минимум Украину, Грузию и Молдову), и для этого нужно сейчас твердо "послать" Путина с его требованиями гарантий безопасности. Более реалистично настроенные натовцы опасаются, что, настаивая на атлантизации Украины (пускай даже отложенной), Запад сам ускорит процесс реинтеграции постсоветского пространства. Ведь Москва окончательно убедится, что с ее интересами совершенно не хотят считаться, и будет делать все для того, чтобы лишить альянс возможности разыгрывать украинскую карту.Что тут можно сказать? Восстановление геополитического контроля России над постсоветским пространством действительно произойдет — можно называть это возрождением СССР, мы же будем говорить о строительстве Евразийского союза. Запад может жестко препятствовать (несмотря на собственный кризис и смену модели миропорядка, у него есть для этого еще некоторое время), может делать громкие заявления и пугать всех русской угрозой — все это не так уж и важно.Потому что восстановление российского геополитического пространства (не говоря уже о возвращении Украины) — это не прихоть Путина и не гегемонистские замашки Москвы, а восстановление естественного хода отечественной истории. Мы ничего ни у кого не забираем, мы лишь восстанавливаем временно утраченное. И это отвечает интересам не только русских, как показали события в Казахстане со всей наглядностью.Сколько было беспокойства (во многом справедливого, но отчасти и преувеличенного) о том, что мы теряем Среднюю Азию? В том же Казахстане усиливаются позиции Запада, Турции, Китая, а нас вытесняют, скоро мы все потеряем. Но наступает кризис (причем даже неважно, что в большей степени ему способствовало: внутренние проблемы или внешние происки), и выясняется, что остановить от сползания в хаос и смуту способна только Россия.Потому что у нас есть реально работающее государство и традиция государственности, есть понимание общности судеб и интересов с сопредельными государствами — и даже ответственность за них. Потому, что спокойствие у них – это вопрос нашей безопасности, и потому, что у нас живут миллионы переселенцев оттуда, и потому, что мы понимаем: глобальные обстоятельства не предусматривают для постсоветских республик опции "просто самостоятельной, не зависимой ни от кого жизни".Но насколько хорошо сами народы постсоветских государств понимают это? Ведь и местные элиты, и внешние силы долгие годы учат их тому, что они самые великие, самостоятельные и достойны лучшей жизни, а некоторые внешние игроки объясняют все проблемы наследием русской оккупации или происками Кремля. Пропаганда, конечно, действует на часть общества, и нам нужно последовательно подталкивать местные элиты корректировать идеологию и образование, в том числе и в вопросах подачи нашего общего прошлого, ведь когда наступает момент истины, просят о помощи именно Москву. И потому, что не обманет, и потому, что общие угрозы, и потому, что историческая память и общее будущее, как бы не пытались помешать ему наши, тоже общие, недоброжелатели.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/kazakhstan-1767195497.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/kazakhstan-1767179707.html

https://ria.ru/20220110/nikonov-1767213320.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767170564.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/1767191208.html

https://ria.ru/20220110/bezopasnost-1767163640.html

https://ria.ru/20220110/tokaev-1767208972.html

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казахстан, сша, нато, энтони блинкен, джон болтон, россия