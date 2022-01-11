Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/politika-1767215147.html
Чужие здесь не ходят: США заметили возрождение СССР
Чужие здесь не ходят: США заметили возрождение СССР - РИА Новости, 11.01.2022
Чужие здесь не ходят: США заметили возрождение СССР
Казахстанские события невозможно анализировать и оценивать отдельно от того, что на Западе называют "ультиматумом Путина", то есть требования России к США... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T08:00
2022-01-11T08:09
казахстан
сша
нато
энтони блинкен
джон болтон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767122707_38:0:2459:1362_1920x0_80_0_0_c3501d9fd90f5666e404199dc74dd188.jpg
Казахстанские события невозможно анализировать и оценивать отдельно от того, что на Западе называют "ультиматумом Путина", то есть требования России к США отступиться от Украины и постсоветского пространства, и начавшихся российско-американских переговоров. Вот только связь здесь совсем не та, что кажется.Казахстанский инцидент уже рассматривают как подготовку к большому торгу между Москвой и Вашингтоном: Запад попытался использовать волнения в республике в своих интересах, разыграть свой сценарий, но Россия оперативно пришла на помощь впавшим в оцепенение властям соседней страны и тем самым погасила опасную смуту. Спорят о том, кому это в итоге выгодно: России, подтвердившей свое влияние на постсоветском пространстве, или же США, получившим дополнительную возможность изображать Москву агрессором? Однако не так уж и важно, чем на самом деле занимаются в Казахстане наши десантники, — для европейцев, которых англосаксы несколько месяцев готовили к российскому вторжению на Украину, с "оккупантами" все и так ясно.Но хотя Штаты действительно сейчас эксплуатируют тему "от русских войск очень сложно избавиться", главный смысл казахстанских событий для них в другом: они окончательно убедились в том, что Россия восстанавливает свое влияние на постсоветском пространстве. То есть "ультиматум Путина" неслучаен и совсем не похож на блеф, так что переговоры с Москвой американцы начинают в неуютной атмосфере неопределенности. Что вообще происходит, что задумали русские?Воссоздание СССР? В воскресенье на CNN об этом спросили госсекретаря Энтони Блинкен, и он охотно согласился."Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза".Но, как тут же добавил Блинкен, "возрождение СССР неприемлемо". То есть, как это любят повторять последние десять лет в Вашингтоне, "мы вам это не позволим".Но главный внешнеполитический стратег предыдущей администрации (хотя и игравшей в ней свою игру), бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон как раз боится, что позволят, если неправильно отреагируют на казахстанские события. В вышедшей в воскресенье в The Wall Street Journal статье "Является ли кризис в Казахстане возрождением Советского Союза?" Болтон предупредил:"Твердость НАТО сейчас может сделать экспансионистские цели Путина недостижимыми. Но если НАТО ограничится риторикой о "международном порядке, основанном на правилах" и призывом ко всем сторонам "проявлять сдержанность", историки могут впоследствии обозначить казахстанский кризис как тот момент, когда Советский Союз восстал из пепла".Чтобы предотвратить возвращение СССР, Болтон заклинает "ни на йоту не уступать требованиям Путина, особенно его настойчивости в отношении того, чтобы НАТО взяла на себя обязательство не расширяться дальше на восток". Он не требует немедленно принять Украину в НАТО (понимая всю нереальность этого), но предлагает "срочно разработать стратегию для бывших советских республик, не входящих в альянс. Недостаточно только говорить, что у нас нет договорных обязательств по их защите, что игнорирует стратегическую реальность".Получается, по его мнению, что нужно отказать Москве в гарантиях непродвижения на восток и выработать стратегию защиты постсоветского пространства от русских, иначе они возродят Советский Союз.Да, Болтон верит в способность атлантистов удержать в своей сфере влияния часть постсоветского пространства (как минимум Украину, Грузию и Молдову), и для этого нужно сейчас твердо "послать" Путина с его требованиями гарантий безопасности. Более реалистично настроенные натовцы опасаются, что, настаивая на атлантизации Украины (пускай даже отложенной), Запад сам ускорит процесс реинтеграции постсоветского пространства. Ведь Москва окончательно убедится, что с ее интересами совершенно не хотят считаться, и будет делать все для того, чтобы лишить альянс возможности разыгрывать украинскую карту.Что тут можно сказать? Восстановление геополитического контроля России над постсоветским пространством действительно произойдет — можно называть это возрождением СССР, мы же будем говорить о строительстве Евразийского союза. Запад может жестко препятствовать (несмотря на собственный кризис и смену модели миропорядка, у него есть для этого еще некоторое время), может делать громкие заявления и пугать всех русской угрозой — все это не так уж и важно.Потому что восстановление российского геополитического пространства (не говоря уже о возвращении Украины) — это не прихоть Путина и не гегемонистские замашки Москвы, а восстановление естественного хода отечественной истории. Мы ничего ни у кого не забираем, мы лишь восстанавливаем временно утраченное. И это отвечает интересам не только русских, как показали события в Казахстане со всей наглядностью.Сколько было беспокойства (во многом справедливого, но отчасти и преувеличенного) о том, что мы теряем Среднюю Азию? В том же Казахстане усиливаются позиции Запада, Турции, Китая, а нас вытесняют, скоро мы все потеряем. Но наступает кризис (причем даже неважно, что в большей степени ему способствовало: внутренние проблемы или внешние происки), и выясняется, что остановить от сползания в хаос и смуту способна только Россия.Потому что у нас есть реально работающее государство и традиция государственности, есть понимание общности судеб и интересов с сопредельными государствами — и даже ответственность за них. Потому, что спокойствие у них – это вопрос нашей безопасности, и потому, что у нас живут миллионы переселенцев оттуда, и потому, что мы понимаем: глобальные обстоятельства не предусматривают для постсоветских республик опции "просто самостоятельной, не зависимой ни от кого жизни".Но насколько хорошо сами народы постсоветских государств понимают это? Ведь и местные элиты, и внешние силы долгие годы учат их тому, что они самые великие, самостоятельные и достойны лучшей жизни, а некоторые внешние игроки объясняют все проблемы наследием русской оккупации или происками Кремля. Пропаганда, конечно, действует на часть общества, и нам нужно последовательно подталкивать местные элиты корректировать идеологию и образование, в том числе и в вопросах подачи нашего общего прошлого, ведь когда наступает момент истины, просят о помощи именно Москву. И потому, что не обманет, и потому, что общие угрозы, и потому, что историческая память и общее будущее, как бы не пытались помешать ему наши, тоже общие, недоброжелатели.
https://radiosputnik.ria.ru/20220110/kazakhstan-1767195497.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220110/kazakhstan-1767179707.html
https://ria.ru/20220110/nikonov-1767213320.html
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767170564.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220110/1767191208.html
https://ria.ru/20220110/bezopasnost-1767163640.html
https://ria.ru/20220110/tokaev-1767208972.html
казахстан
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767122707_340:0:2156:1362_1920x0_80_0_0_1945b8d4fa4656f97cb2627be43cddb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, сша, нато, энтони блинкен, джон болтон, россия
08:00 11.01.2022 (обновлено: 08:09 11.01.2022)
 

Чужие здесь не ходят: США заметили возрождение СССР

© REUTERS / Министерство обороны РФВоенная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Министерство обороны РФ
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Казахстанские события невозможно анализировать и оценивать отдельно от того, что на Западе называют "ультиматумом Путина", то есть требования России к США отступиться от Украины и постсоветского пространства, и начавшихся российско-американских переговоров. Вот только связь здесь совсем не та, что кажется.
Казахстанский инцидент уже рассматривают как подготовку к большому торгу между Москвой и Вашингтоном: Запад попытался использовать волнения в республике в своих интересах, разыграть свой сценарий, но Россия оперативно пришла на помощь впавшим в оцепенение властям соседней страны и тем самым погасила опасную смуту. Спорят о том, кому это в итоге выгодно: России, подтвердившей свое влияние на постсоветском пространстве, или же США, получившим дополнительную возможность изображать Москву агрессором? Однако не так уж и важно, чем на самом деле занимаются в Казахстане наши десантники, — для европейцев, которых англосаксы несколько месяцев готовили к российскому вторжению на Украину, с "оккупантами" все и так ясно.
Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 16:45Сказано в эфире
Эксперт: в Казахстане использовались самые радикальные майданные технологии
Но хотя Штаты действительно сейчас эксплуатируют тему "от русских войск очень сложно избавиться", главный смысл казахстанских событий для них в другом: они окончательно убедились в том, что Россия восстанавливает свое влияние на постсоветском пространстве. То есть "ультиматум Путина" неслучаен и совсем не похож на блеф, так что переговоры с Москвой американцы начинают в неуютной атмосфере неопределенности. Что вообще происходит, что задумали русские?
Воссоздание СССР? В воскресенье на CNN об этом спросили госсекретаря Энтони Блинкен, и он охотно согласился.
Военнослужащие в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 15:20Сказано в эфире
Политолог объяснила, что стоит за заявлениями США по Казахстану
"Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза".
Но, как тут же добавил Блинкен, "возрождение СССР неприемлемо". То есть, как это любят повторять последние десять лет в Вашингтоне, "мы вам это не позволим".
Но главный внешнеполитический стратег предыдущей администрации (хотя и игравшей в ней свою игру), бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон как раз боится, что позволят, если неправильно отреагируют на казахстанские события. В вышедшей в воскресенье в The Wall Street Journal статье "Является ли кризис в Казахстане возрождением Советского Союза?" Болтон предупредил:
"Твердость НАТО сейчас может сделать экспансионистские цели Путина недостижимыми. Но если НАТО ограничится риторикой о "международном порядке, основанном на правилах" и призывом ко всем сторонам "проявлять сдержанность", историки могут впоследствии обозначить казахстанский кризис как тот момент, когда Советский Союз восстал из пепла".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 18:32Беспорядки в Казахстане
В Госдуме объяснили выгоду США от кризиса в Казахстане
Чтобы предотвратить возвращение СССР, Болтон заклинает "ни на йоту не уступать требованиям Путина, особенно его настойчивости в отношении того, чтобы НАТО взяла на себя обязательство не расширяться дальше на восток". Он не требует немедленно принять Украину в НАТО (понимая всю нереальность этого), но предлагает "срочно разработать стратегию для бывших советских республик, не входящих в альянс. Недостаточно только говорить, что у нас нет договорных обязательств по их защите, что игнорирует стратегическую реальность".
Получается, по его мнению, что нужно отказать Москве в гарантиях непродвижения на восток и выработать стратегию защиты постсоветского пространства от русских, иначе они возродят Советский Союз.
Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 14:33Беспорядки в Казахстане
Эксперт объяснил, почему концепция США разрушилась из-за Казахстана
Да, Болтон верит в способность атлантистов удержать в своей сфере влияния часть постсоветского пространства (как минимум Украину, Грузию и Молдову), и для этого нужно сейчас твердо "послать" Путина с его требованиями гарантий безопасности. Более реалистично настроенные натовцы опасаются, что, настаивая на атлантизации Украины (пускай даже отложенной), Запад сам ускорит процесс реинтеграции постсоветского пространства. Ведь Москва окончательно убедится, что с ее интересами совершенно не хотят считаться, и будет делать все для того, чтобы лишить альянс возможности разыгрывать украинскую карту.
Что тут можно сказать? Восстановление геополитического контроля России над постсоветским пространством действительно произойдет — можно называть это возрождением СССР, мы же будем говорить о строительстве Евразийского союза. Запад может жестко препятствовать (несмотря на собственный кризис и смену модели миропорядка, у него есть для этого еще некоторое время), может делать громкие заявления и пугать всех русской угрозой — все это не так уж и важно.
Пора поговорить: США выступили за начало диалога с Россией - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 16:04Прямой эфир
Пора поговорить: США выступили за начало диалога с Россией
Потому что восстановление российского геополитического пространства (не говоря уже о возвращении Украины) — это не прихоть Путина и не гегемонистские замашки Москвы, а восстановление естественного хода отечественной истории. Мы ничего ни у кого не забираем, мы лишь восстанавливаем временно утраченное. И это отвечает интересам не только русских, как показали события в Казахстане со всей наглядностью.
Сколько было беспокойства (во многом справедливого, но отчасти и преувеличенного) о том, что мы теряем Среднюю Азию? В том же Казахстане усиливаются позиции Запада, Турции, Китая, а нас вытесняют, скоро мы все потеряем. Но наступает кризис (причем даже неважно, что в большей степени ему способствовало: внутренние проблемы или внешние происки), и выясняется, что остановить от сползания в хаос и смуту способна только Россия.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 13:52
США и России придется идти на "токсичные компромиссы", заявил эксперт
Потому что у нас есть реально работающее государство и традиция государственности, есть понимание общности судеб и интересов с сопредельными государствами — и даже ответственность за них. Потому, что спокойствие у них – это вопрос нашей безопасности, и потому, что у нас живут миллионы переселенцев оттуда, и потому, что мы понимаем: глобальные обстоятельства не предусматривают для постсоветских республик опции "просто самостоятельной, не зависимой ни от кого жизни".
Но насколько хорошо сами народы постсоветских государств понимают это? Ведь и местные элиты, и внешние силы долгие годы учат их тому, что они самые великие, самостоятельные и достойны лучшей жизни, а некоторые внешние игроки объясняют все проблемы наследием русской оккупации или происками Кремля. Пропаганда, конечно, действует на часть общества, и нам нужно последовательно подталкивать местные элиты корректировать идеологию и образование, в том числе и в вопросах подачи нашего общего прошлого, ведь когда наступает момент истины, просят о помощи именно Москву. И потому, что не обманет, и потому, что общие угрозы, и потому, что историческая память и общее будущее, как бы не пытались помешать ему наши, тоже общие, недоброжелатели.
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 18:05Беспорядки в Казахстане
Токаев: миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до стабилизации ситуации
 
КазахстанСШАНАТОЭнтони БлинкенДжон БолтонРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Токаев поручил раскрыть причины произошедших в Казахстане событий
09:17Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащих
09:12Над подготовкой захвата власти работали профессионалы, заявил Токаев
09:10Токаев поручил премьеру Казахстана подготовить правительственную программу
09:09Токаев поручил разработать программу увеличения доходов населения
09:07Токаев рассказал о причинах беспорядков в Казахстане
09:02Токаев раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядков
09:01В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО
09:00На кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасности
08:57Токаев призвал ужесточить наказание за нападение на представителей власти
08:49Токаев заявил о необходимости принятия мер против экстремизма
08:44Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из Казахстана
08:41Токаев заявил о необходимости реорганизовать систему безопасности
08:37Токаев заявил о завершении острой фазы КТО в Казахстане
08:32Токаев заявил о провале попытки госпереворота в Казахстане
08:32Токаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
08:30Токаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядков
08:28Против Казахстана развязали террористическую войну, заявил Токаев
08:27В Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧС
08:24Депутаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру на пост премьера
Лента новостейМолния
Токаев поручил раскрыть причины произошедших в Казахстане событийТокаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащихНад подготовкой захвата власти работали профессионалы, заявил ТокаевТокаев поручил премьеру Казахстана подготовить правительственную программуТокаев поручил разработать программу увеличения доходов населенияТокаев рассказал о причинах беспорядков в КазахстанеТокаев раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядковВ МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТОНа кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасностиТокаев призвал ужесточить наказание за нападение на представителей властиТокаев заявил о необходимости принятия мер против экстремизмаЦены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из КазахстанаТокаев заявил о необходимости реорганизовать систему безопасностиТокаев заявил о завершении острой фазы КТО в КазахстанеТокаев заявил о провале попытки госпереворота в КазахстанеТокаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из КазахстанаТокаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядковПротив Казахстана развязали террористическую войну, заявил ТокаевВ Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧСДепутаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру на пост премьера