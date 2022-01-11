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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/podozrevaemye-1767263118.html
В Казахстане задержали 366 подозреваемых в участии в акциях протеста
В Казахстане задержали 366 подозреваемых в участии в акциях протеста - РИА Новости, 11.01.2022
В Казахстане задержали 366 подозреваемых в участии в акциях протеста
Подразделения Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 человек,... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T06:41
2022-01-11T06:41
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Подразделения Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 человек, сообщила пресс-служба КНБ.По данным пресс-службы, при задержаниях изъято 30 единиц оружия (гладкоствольное - 22, карабины - три, пистолеты - пять), 245 единиц боеприпасов, две единицы холодного оружия, восемь радиостанций, четыре бронежилета.Кроме того, у задержанных изъято более 200 мобильных телефонов, цифровая техника (планшеты, ноутбуки), 15 коробок парфюмерии, 267 бутылок спиртных напитков и большая сумма денег.Наряду с этим изъяты 29 транспортных средств, на которых передвигались задержанные, религиозная литература и пособия по незаконной организации митингов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220111/zaderzhannye-1767261434.html
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, комитет национальной безопасности (кнб)
06:41 11.01.2022
 
В Казахстане задержали 366 подозреваемых в участии в акциях протеста

Погранслужба Казахстана задержала 366 подозреваемых в участии в антиобщественных акциях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Ак-Тилек автодорожный" на границе Киргизии с Казахстаном
Пункт пропуска Ак-Тилек автодорожный на границе Киргизии с Казахстаном - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пункт пропуска "Ак-Тилек автодорожный" на границе Киргизии с Казахстаном
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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Подразделения Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 человек, сообщила пресс-служба КНБ.
"Территориальными подразделениями Пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, при задержаниях изъято 30 единиц оружия (гладкоствольное - 22, карабины - три, пистолеты - пять), 245 единиц боеприпасов, две единицы холодного оружия, восемь радиостанций, четыре бронежилета.
Кроме того, у задержанных изъято более 200 мобильных телефонов, цифровая техника (планшеты, ноутбуки), 15 коробок парфюмерии, 267 бутылок спиртных напитков и большая сумма денег.
Наряду с этим изъяты 29 транспортных средств, на которых передвигались задержанные, религиозная литература и пособия по незаконной организации митингов.
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевКомитет национальной безопасности (КНБ)
 
 
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