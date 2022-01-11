https://ria.ru/20220111/otdykh-1767308524.html
Эксперты рассказали, в каких городах отдыхали россияне на Новый год
Эксперты рассказали, в каких городах отдыхали россияне на Новый год - РИА Новости, 11.01.2022
Эксперты рассказали, в каких городах отдыхали россияне на Новый год
Эксперты узнали, какие направления были популярны у российских туристов в прошедшие новогодние каникулы и в какую сумму обошелся отдых, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:23
2022-01-11T18:23
2022-01-11T18:23
туризм
отдых
санкт-петербург
краснодар
пятигорск
москва
новый год
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572677880_0:0:3152:1772_1920x0_80_0_0_3b1132bd7b1761f8908fec1590695b10.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты узнали, какие направления были популярны у российских туристов в прошедшие новогодние каникулы и в какую сумму обошелся отдых, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Чаще всего путешественники бронировали жилье в Алуште, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Пятигорске, следует из результатов исследования. Также в рейтинг вошли Тюмень, Тула, Воронеж и Пермь.По словам аналитиков, средняя стоимость ночи на праздниках увеличилась на 35 процентов по сравнению с прошлым годом.Самое дорогое проживание — в столице: в среднем за сутки жилье обходилось туристам в пять тысяч рублей. А дешевле всего оказался отдых в Краснодаре: чуть более двух тысяч рублей за номер в гостинице на двоих.
https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html
санкт-петербург
краснодар
пятигорск
москва
алушта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572677880_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7022c42627fb5f7583877d6afd44ad15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых, санкт-петербург, краснодар, пятигорск, москва, новый год, новости - туризм, алушта, туристы, цены, отели, гостиницы, туризм, праздники
Эксперты рассказали, в каких городах отдыхали россияне на Новый год
Аналитики назвали самые популярные направления для отдыха на прошедших январских каникулах
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты узнали, какие направления были популярны у российских туристов в прошедшие новогодние каникулы и в какую сумму обошелся отдых, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
Чаще всего путешественники бронировали жилье в Алуште, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Пятигорске, следует из результатов исследования. Также в рейтинг вошли Тюмень, Тула, Воронеж и Пермь.
По словам аналитиков, средняя стоимость ночи на праздниках увеличилась на 35 процентов по сравнению с прошлым годом.
Самое дорогое проживание — в столице: в среднем за сутки жилье обходилось туристам в пять тысяч рублей. А дешевле всего оказался отдых в Краснодаре: чуть более двух тысяч рублей за номер в гостинице на двоих.