https://ria.ru/20220111/otdykh-1767308524.html

Эксперты рассказали, в каких городах отдыхали россияне на Новый год

Эксперты рассказали, в каких городах отдыхали россияне на Новый год - РИА Новости, 11.01.2022

Эксперты рассказали, в каких городах отдыхали россияне на Новый год

Эксперты узнали, какие направления были популярны у российских туристов в прошедшие новогодние каникулы и в какую сумму обошелся отдых, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:23

2022-01-11T18:23

2022-01-11T18:23

туризм

отдых

санкт-петербург

краснодар

пятигорск

москва

новый год

новости - туризм

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Эксперты узнали, какие направления были популярны у российских туристов в прошедшие новогодние каникулы и в какую сумму обошелся отдых, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Чаще всего путешественники бронировали жилье в Алуште, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Пятигорске, следует из результатов исследования. Также в рейтинг вошли Тюмень, Тула, Воронеж и Пермь.По словам аналитиков, средняя стоимость ночи на праздниках увеличилась на 35 процентов по сравнению с прошлым годом.Самое дорогое проживание — в столице: в среднем за сутки жилье обходилось туристам в пять тысяч рублей. А дешевле всего оказался отдых в Краснодаре: чуть более двух тысяч рублей за номер в гостинице на двоих.

https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html

санкт-петербург

краснодар

пятигорск

москва

алушта

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