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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/osuzhdenie-1767416067.html
В Чехии осудили премьера Венгрии за солидарность с Токаевым
В Чехии осудили премьера Венгрии за солидарность с Токаевым - РИА Новости, 11.01.2022
В Чехии осудили премьера Венгрии за солидарность с Токаевым
Спикер чешского парламента Маркета Пекарова-Адамова и глава МИД Чехии Ян Липавский осудили премьера Венгрии Виктора Орбана за солидарность с президентом... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T22:21
2022-01-11T22:21
в мире
казахстан
венгрия
чехия
виктор орбан
мид чехии
петер сийярто
беспорядки в казахстане
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ПРАГА, 11 янв – РИА Новости. Спикер чешского парламента Маркета Пекарова-Адамова и глава МИД Чехии Ян Липавский осудили премьера Венгрии Виктора Орбана за солидарность с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.Венгерское агентство MTI ранее сообщило со ссылкой на главу МИД республики Петера Сийярто, что Орбан в понедельник в телефонном разговоре с Токаевым выразил ему солидарность, а также соболезнования в связи со многими человеческими жертвами.По мнению Пекаровой-Адамовой, выражением солидарности президенту Казахстана венгерский премьер фактически поддержал стрельбу в граждан."Виктор Орбан де-факто поддержал стрельбу в граждан Казахстана… Венгрия – это не только Виктор Орбан, там живет много граждан, у которых подобные заявления вызывают вопросы, я их поддерживаю и всегда буду поддерживать", - написала в Twitter Пекарова-Адамова.Спикера парламента поддержал и глава чешского МИД Ян Липавский."Президент, отдающий приказ стрелять без предупреждения в гражданских лиц, не нуждается в солидарности. Наша солидарность принадлежит народу Казахстана", - написал в Twitter глава МИД.В свою очередь, евродепутат от Чехии, в прошлом глава МИД и глава минобороны Александр Вондра выразил мнение, что в данном случае речь не идет о том, что венгерский премьер якобы поддержал стрельбу в людей в Казахстане."Насколько я понимаю, власти Казахстана помогли им (Венгрии) эвакуировать венгерских граждан из Казахстана, которые там застряли, а премьер Виктор Орбан по телефону поблагодарил за это и выразил соболезнование президенту Казахстана в связи с тем, что там случилось. Я бы ни в коем случае не создавал некие выдуманные мостики о том, что венгерский премьер якобы поддерживает, одобряет или даже приветствует стрельбу в людей", - заявил Вондра в интервью Чешскому ТВ.
https://ria.ru/20220111/vystuplenie-1767378826.html
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в мире, казахстан, венгрия, чехия, виктор орбан, мид чехии, петер сийярто, касым-жомарт токаев
22:21 11.01.2022
 
В Чехии осудили премьера Венгрии за солидарность с Токаевым

В Чехии осудили премьера Венгрии Орбана за солидарность с президентом Казахстана Токаевым

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Читать ria.ru в
ПРАГА, 11 янв – РИА Новости. Спикер чешского парламента Маркета Пекарова-Адамова и глава МИД Чехии Ян Липавский осудили премьера Венгрии Виктора Орбана за солидарность с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
Венгерское агентство MTI ранее сообщило со ссылкой на главу МИД республики Петера Сийярто, что Орбан в понедельник в телефонном разговоре с Токаевым выразил ему солидарность, а также соболезнования в связи со многими человеческими жертвами.
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По мнению Пекаровой-Адамовой, выражением солидарности президенту Казахстана венгерский премьер фактически поддержал стрельбу в граждан.
"Виктор Орбан де-факто поддержал стрельбу в граждан Казахстана… Венгрия – это не только Виктор Орбан, там живет много граждан, у которых подобные заявления вызывают вопросы, я их поддерживаю и всегда буду поддерживать", - написала в Twitter Пекарова-Адамова.
Спикера парламента поддержал и глава чешского МИД Ян Липавский.
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"Президент, отдающий приказ стрелять без предупреждения в гражданских лиц, не нуждается в солидарности. Наша солидарность принадлежит народу Казахстана", - написал в Twitter глава МИД.
В свою очередь, евродепутат от Чехии, в прошлом глава МИД и глава минобороны Александр Вондра выразил мнение, что в данном случае речь не идет о том, что венгерский премьер якобы поддержал стрельбу в людей в Казахстане.
"Насколько я понимаю, власти Казахстана помогли им (Венгрии) эвакуировать венгерских граждан из Казахстана, которые там застряли, а премьер Виктор Орбан по телефону поблагодарил за это и выразил соболезнование президенту Казахстана в связи с тем, что там случилось. Я бы ни в коем случае не создавал некие выдуманные мостики о том, что венгерский премьер якобы поддерживает, одобряет или даже приветствует стрельбу в людей", - заявил Вондра в интервью Чешскому ТВ.
Эвакуация россиян из Казахстана
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ на аэродроме Чкаловский
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

Автобус с пассажирами, эвакуированными из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанВенгрияЧехияВиктор ОрбанМИД ЧехииПетер СийяртоКасым-Жомарт Токаев
 
 
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