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В Чехии осудили премьера Венгрии за солидарность с Токаевым

В Чехии осудили премьера Венгрии за солидарность с Токаевым - РИА Новости, 11.01.2022

В Чехии осудили премьера Венгрии за солидарность с Токаевым

Спикер чешского парламента Маркета Пекарова-Адамова и глава МИД Чехии Ян Липавский осудили премьера Венгрии Виктора Орбана за солидарность с президентом... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T22:21

2022-01-11T22:21

2022-01-11T22:21

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петер сийярто

беспорядки в казахстане

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ПРАГА, 11 янв – РИА Новости. Спикер чешского парламента Маркета Пекарова-Адамова и глава МИД Чехии Ян Липавский осудили премьера Венгрии Виктора Орбана за солидарность с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.Венгерское агентство MTI ранее сообщило со ссылкой на главу МИД республики Петера Сийярто, что Орбан в понедельник в телефонном разговоре с Токаевым выразил ему солидарность, а также соболезнования в связи со многими человеческими жертвами.По мнению Пекаровой-Адамовой, выражением солидарности президенту Казахстана венгерский премьер фактически поддержал стрельбу в граждан."Виктор Орбан де-факто поддержал стрельбу в граждан Казахстана… Венгрия – это не только Виктор Орбан, там живет много граждан, у которых подобные заявления вызывают вопросы, я их поддерживаю и всегда буду поддерживать", - написала в Twitter Пекарова-Адамова.Спикера парламента поддержал и глава чешского МИД Ян Липавский."Президент, отдающий приказ стрелять без предупреждения в гражданских лиц, не нуждается в солидарности. Наша солидарность принадлежит народу Казахстана", - написал в Twitter глава МИД.В свою очередь, евродепутат от Чехии, в прошлом глава МИД и глава минобороны Александр Вондра выразил мнение, что в данном случае речь не идет о том, что венгерский премьер якобы поддержал стрельбу в людей в Казахстане."Насколько я понимаю, власти Казахстана помогли им (Венгрии) эвакуировать венгерских граждан из Казахстана, которые там застряли, а премьер Виктор Орбан по телефону поблагодарил за это и выразил соболезнование президенту Казахстана в связи с тем, что там случилось. Я бы ни в коем случае не создавал некие выдуманные мостики о том, что венгерский премьер якобы поддерживает, одобряет или даже приветствует стрельбу в людей", - заявил Вондра в интервью Чешскому ТВ.

https://ria.ru/20220111/vystuplenie-1767378826.html

https://ria.ru/20220111/strelba-1767384173.html

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