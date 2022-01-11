Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/omikron-1767372952.html
В Татарстане сообщили об отсутствии случаев заражения "омикроном" в регионе
В Татарстане сообщили об отсутствии случаев заражения "омикроном" в регионе - РИА Новости, 11.01.2022
В Татарстане сообщили об отсутствии случаев заражения "омикроном" в регионе
Татарстан готов к новому штамму коронавируса "омикрон", но пока его в регионе нет, рассказал глава республики Рустам Минниханов на президиуме координационного... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:14
2022-01-11T17:25
общество
рустам минниханов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292878_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1db6be020fe0606d1aadc96451a8612.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Татарстан готов к новому штамму коронавируса "омикрон", но пока его в регионе нет, рассказал глава республики Рустам Минниханов на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Республика находится в полной готовности к возможному завозу нового штамма коронавируса "омикрон". У нас пока его не завезли, нет пока. Подготовлены обсерваторы, ситуация под контролем. Койки - 50% резерв сегодня есть, при необходимости мы в два-три раза можем в течение недели нарастить объем коек, лекарства есть", - сказал Минниханов.Также глава региона отметил, что в Татарстане введены более жесткие меры - на транспорте работает система QR-кодов, "которые все должны иметь","Эта система тоже работает", - добавил он.Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" зарегистрированы уже в 13 регионах РФ. Она отмечала, что в РФ выявлены 305 случаев заражения этим штаммом.
https://ria.ru/20220111/omikron-shtamm-1767371079.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292878_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_ad6324a4e30ffce6bb69fb9c3b8d975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рустам минниханов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19
17:14 11.01.2022 (обновлено: 17:25 11.01.2022)
 
В Татарстане сообщили об отсутствии случаев заражения "омикроном" в регионе

Глава Татарстана Минниханов сообщил об отсутствии случаев заражения "омикроном" в регионе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинские сестры в "красной зоне" больницы
Медицинские сестры в красной зоне больницы - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медицинские сестры в "красной зоне" больницы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Татарстан готов к новому штамму коронавируса "омикрон", но пока его в регионе нет, рассказал глава республики Рустам Минниханов на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"Республика находится в полной готовности к возможному завозу нового штамма коронавируса "омикрон". У нас пока его не завезли, нет пока. Подготовлены обсерваторы, ситуация под контролем. Койки - 50% резерв сегодня есть, при необходимости мы в два-три раза можем в течение недели нарастить объем коек, лекарства есть", - сказал Минниханов.
Также глава региона отметил, что в Татарстане введены более жесткие меры - на транспорте работает система QR-кодов, "которые все должны иметь",
"Эта система тоже работает", - добавил он.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" зарегистрированы уже в 13 регионах РФ. Она отмечала, что в РФ выявлены 305 случаев заражения этим штаммом.
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
17:04Распространение коронавируса
Мурашко назвал ситуацию с омикрон-штаммом в других странах очень сложной
 
ОбществоРустам МиннихановФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Лента новостейМолния
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать долларыКраснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО