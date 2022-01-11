https://ria.ru/20220111/omikron-1767372952.html

В Татарстане сообщили об отсутствии случаев заражения "омикроном" в регионе

В Татарстане сообщили об отсутствии случаев заражения "омикроном" в регионе - РИА Новости, 11.01.2022

В Татарстане сообщили об отсутствии случаев заражения "омикроном" в регионе

Татарстан готов к новому штамму коронавируса "омикрон", но пока его в регионе нет, рассказал глава республики Рустам Минниханов на президиуме координационного... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:14

2022-01-11T17:14

2022-01-11T17:25

общество

рустам минниханов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Татарстан готов к новому штамму коронавируса "омикрон", но пока его в регионе нет, рассказал глава республики Рустам Минниханов на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Республика находится в полной готовности к возможному завозу нового штамма коронавируса "омикрон". У нас пока его не завезли, нет пока. Подготовлены обсерваторы, ситуация под контролем. Койки - 50% резерв сегодня есть, при необходимости мы в два-три раза можем в течение недели нарастить объем коек, лекарства есть", - сказал Минниханов.Также глава региона отметил, что в Татарстане введены более жесткие меры - на транспорте работает система QR-кодов, "которые все должны иметь","Эта система тоже работает", - добавил он.Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" зарегистрированы уже в 13 регионах РФ. Она отмечала, что в РФ выявлены 305 случаев заражения этим штаммом.

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общество, рустам минниханов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19