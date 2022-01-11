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Попова заявила о 305 выявленных случаях заражения омикрон-штаммом в России
Попова заявила о 305 выявленных случаях заражения омикрон-штаммом в России - РИА Новости, 11.01.2022
Попова заявила о 305 выявленных случаях заражения омикрон-штаммом в России
В РФ выявлены 305 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:40
2022-01-11T16:40
2022-01-11T16:55
распространение коронавируса
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В РФ выявлены 305 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день в нашей базе материал от 305 человек, количество последовательностей чуть больше - туда попадают все последовательности выявленные, даже если гражданин тестируется и секвенируется повторно. Это 305 человек, 49 случаев - из двух очагов, которые мы уже зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. И уже на примере РФ убедились о крайне быстром распространении вируса и его высокой контагиозности", - сказала Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID.По ее слова, на сегодняшний день очаги заболевания закрыты, все вылечились.
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:40 11.01.2022 (обновлено: 16:55 11.01.2022)
Попова заявила о 305 выявленных случаях заражения омикрон-штаммом в России
Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявлено 305 случаев заражения омикрон-штаммом