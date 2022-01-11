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Мурашко опроверг информацию о менее тяжелом течении болезни от "омикрона"
Мурашко опроверг информацию о менее тяжелом течении болезни от "омикрона" - РИА Новости, 11.01.2022
Мурашко опроверг информацию о менее тяжелом течении болезни от "омикрона"
Несмотря на заявления, что "омикрон" дает не столь тяжелое течение болезни, надо констатировать, что это не так, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:37
2022-01-11T16:37
2022-01-11T16:48
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Несмотря на заявления, что "омикрон" дает не столь тяжелое течение болезни, надо констатировать, что это не так, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает там где-то не столь тяжелое течение, как "дельта", хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях, да и вообще койки, мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены", - сказал министр на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Мурашко добавил, что большинство среди госпитализированных составляют непривитые пациенты, особенно в старшей возрастной группе.
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16:37 11.01.2022 (обновлено: 16:48 11.01.2022)
Мурашко опроверг информацию о менее тяжелом течении болезни от "омикрона"
Глава Минздрава Мурашко: омикрон-штамм не дает менее тяжелого течения болезни