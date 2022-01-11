https://ria.ru/20220111/omikron-1767303989.html

Ученый честно рассказал о летальности от "омикрона"

Ученый рассказал, когда распространение "омикрона" достигнет пика в России - РИА Новости, 11.01.2022

Ученый честно рассказал о летальности от "омикрона"

К февралю в России ожидается всплеск заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма, заявил заместитель главы Национального исследовательского центра... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:07

2022-01-11T12:07

2022-01-11T14:22

распространение коронавируса

ботсвана

юар

воз

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. К февралю в России ожидается всплеск заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма, заявил заместитель главы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Абсолютно уверен, что до конца января или в начале февраля у нас будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон", — сказал он.При этом специалист обратил внимание на положительную тенденцию, наблюдающуюся в некоторых странах, куда "омикрон" уже пришел. Так, в ЮАР и Англии количество госпитализаций значительно снизилось — почти в три раза, уменьшилось и число тяжелых случаев."Летальность среди тех, кто попал в госпиталь, снижена в 4-17 раз", — добавил ученый.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый штамм выявили уже в 110 странах, он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.

https://ria.ru/20220109/omikron-1767067034.html

ботсвана

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ботсвана, юар, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов