https://ria.ru/20220111/omikron-1767303989.html
Ученый честно рассказал о летальности от "омикрона"
Ученый рассказал, когда распространение "омикрона" достигнет пика в России - РИА Новости, 11.01.2022
Ученый честно рассказал о летальности от "омикрона"
К февралю в России ожидается всплеск заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма, заявил заместитель главы Национального исследовательского центра... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:07
2022-01-11T12:07
2022-01-11T14:22
распространение коронавируса
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воз
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. К февралю в России ожидается всплеск заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма, заявил заместитель главы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Абсолютно уверен, что до конца января или в начале февраля у нас будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон", — сказал он.При этом специалист обратил внимание на положительную тенденцию, наблюдающуюся в некоторых странах, куда "омикрон" уже пришел. Так, в ЮАР и Англии количество госпитализаций значительно снизилось — почти в три раза, уменьшилось и число тяжелых случаев."Летальность среди тех, кто попал в госпиталь, снижена в 4-17 раз", — добавил ученый.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. По данным на конец декабря, новый штамм выявили уже в 110 странах, он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.
https://ria.ru/20220109/omikron-1767067034.html
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ботсвана, юар, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов
12:07 11.01.2022 (обновлено: 14:22 11.01.2022)
Ученый рассказал, когда распространение "омикрона" достигнет пика в России
Замглавы центра Гамалеи Логунов предупредил о подъеме заболеваемости из-за омикрон-штамма