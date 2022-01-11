20:05 11.01.2022 (обновлено: 21:28 11.01.2022)
Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане
Миротворцы ОДКБ за последние сутки взяли под охрану пять значимых объектов в Казахстане
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Алма-Ате
© Пресс-служба Минобороны РФ
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Алма-Ате
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подразделения ОДКБ за последние сутки взяли под охрану еще пять социально-значимых объектов в Казахстане, заявил командующий коллективными миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков.
"В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны", — уточняется в сообщении.
Сердюков подчеркнул, что оперативное развертывание контингента позволило стабилизировать обстановку в Казахстане.
Он добавил, что "после выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России".
Массовые протесты начались в первые дни 2022 года в городах Жанаозене и Актау, расположенных в нефтедобывающей Мангистауской области Казахстана. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, который используют в быту и для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошли столкновения с силовиками.
Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Президент также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".
Седьмого января глава республики заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В Казахстан по запросу властей ввели совместный миротворческий контингент ОДКБ.
До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане ранения получили около тысячи человек. В МВД республики добавили, что погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.