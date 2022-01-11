Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/okhrana-1767404012.html
Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане
Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане - РИА Новости, 11.01.2022
Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане
Подразделения ОДКБ за последние сутки взяли под охрану еще пять социально-значимых объектов в Казахстане, заявил командующий коллективными миротворческими... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:05
2022-01-11T21:28
беспорядки в казахстане
казахстан
одкб
в мире
андрей сердюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767274852_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5079f4c480dfbf6f1fa78671c87bb52f.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подразделения ОДКБ за последние сутки взяли под охрану еще пять социально-значимых объектов в Казахстане, заявил командующий коллективными миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков.Сердюков подчеркнул, что оперативное развертывание контингента позволило стабилизировать обстановку в Казахстане.Он добавил, что "после выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России".Массовые протесты начались в первые дни 2022 года в городах Жанаозене и Актау, расположенных в нефтедобывающей Мангистауской области Казахстана. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, который используют в быту и для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошли столкновения с силовиками.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Президент также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".Седьмого января глава республики заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В Казахстан по запросу властей ввели совместный миротворческий контингент ОДКБ.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане ранения получили около тысячи человек. В МВД республики добавили, что погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767321140.html
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767328338.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767274852_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb089f53efe56cfa02b15db90ef963fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, одкб, в мире, андрей сердюков
20:05 11.01.2022 (обновлено: 21:28 11.01.2022)
 
Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане

Миротворцы ОДКБ за последние сутки взяли под охрану пять значимых объектов в Казахстане

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Алма-Ате
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Алма-Ате
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Алма-Ате
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подразделения ОДКБ за последние сутки взяли под охрану еще пять социально-значимых объектов в Казахстане, заявил командующий коллективными миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны", — уточняется в сообщении.

Сердюков подчеркнул, что оперативное развертывание контингента позволило стабилизировать обстановку в Казахстане.
Он добавил, что "после выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России".
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Вчера, 20:43Инфографика
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Инфографика
Посмотреть
Массовые протесты начались в первые дни 2022 года в городах Жанаозене и Актау, расположенных в нефтедобывающей Мангистауской области Казахстана. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, который используют в быту и для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошли столкновения с силовиками.
Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Президент также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на одной из улиц Казахстана - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
13:30Беспорядки в Казахстане
Миротворцы рассказали о желающих сфотографироваться с ними казахстанцах
Седьмого января глава республики заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В Казахстан по запросу властей ввели совместный миротворческий контингент ОДКБ.
До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане ранения получили около тысячи человек. В МВД республики добавили, что погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
13:55Беспорядки в Казахстане
Эффективность операции ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру, заявили в МИД
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанОДКБВ миреАндрей Сердюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Лента новостейМолния
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать долларыКраснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО