https://ria.ru/20220111/okhrana-1767404012.html

Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане

Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане - РИА Новости, 11.01.2022

Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане

Подразделения ОДКБ за последние сутки взяли под охрану еще пять социально-значимых объектов в Казахстане, заявил командующий коллективными миротворческими... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T20:05

2022-01-11T20:05

2022-01-11T21:28

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

в мире

андрей сердюков

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подразделения ОДКБ за последние сутки взяли под охрану еще пять социально-значимых объектов в Казахстане, заявил командующий коллективными миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков.Сердюков подчеркнул, что оперативное развертывание контингента позволило стабилизировать обстановку в Казахстане.Он добавил, что "после выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России".Массовые протесты начались в первые дни 2022 года в городах Жанаозене и Актау, расположенных в нефтедобывающей Мангистауской области Казахстана. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, который используют в быту и для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошли столкновения с силовиками.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Президент также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".Седьмого января глава республики заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В Казахстан по запросу властей ввели совместный миротворческий контингент ОДКБ.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане ранения получили около тысячи человек. В МВД республики добавили, что погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767321140.html

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767328338.html

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казахстан, одкб, в мире, андрей сердюков