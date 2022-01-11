https://ria.ru/20220111/odkb-1767399795.html

МИД Франции отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ

МИД Франции отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ - РИА Новости, 11.01.2022

МИД Франции отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ

Франция приняла к сведению заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о выводе миротворческого контингента ОДКБ в ближайшие дни, заявил представитель РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:31

2022-01-11T19:31

2022-01-11T19:31

беспорядки в казахстане

в мире

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касым-жомарт токаев

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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Франция приняла к сведению заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о выводе миротворческого контингента ОДКБ в ближайшие дни, заявил представитель французского МИД, призвав к диалогу для эскалации ситуации.Ранее президент Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ начнется через два дня и займет не более 10 дней."Приняли к сведению заявление президента Казахстана … по поводу вывода сил быстрого реагирования ОДКБ, дислоцированных на территории Казахстана. Франция и ее европейские партнеры привержены суверенитету Казахстана, который должен полностью соблюдаться", - заявил представитель МИД на брифинге во вторник, отвечая на вопрос РИА Новости."Необходимо начать диалог, чтобы позволить снизить напряженность. Мы будем и впредь бдительно следить за соблюдением основных свобод и прав человека", - отметил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/blinken-1767250431.html

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