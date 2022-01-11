МИД Франции отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
МИД Франции принял к сведению заявление главы Казахстана Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
© РИА Новости / Министерство обороны РФВоенная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Франция приняла к сведению заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о выводе миротворческого контингента ОДКБ в ближайшие дни, заявил представитель французского МИД, призвав к диалогу для эскалации ситуации.
Ранее президент Токаев заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ начнется через два дня и займет не более 10 дней.
"Приняли к сведению заявление президента Казахстана … по поводу вывода сил быстрого реагирования ОДКБ, дислоцированных на территории Казахстана. Франция и ее европейские партнеры привержены суверенитету Казахстана, который должен полностью соблюдаться", - заявил представитель МИД на брифинге во вторник, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Необходимо начать диалог, чтобы позволить снизить напряженность. Мы будем и впредь бдительно следить за соблюдением основных свобод и прав человека", - отметил он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.