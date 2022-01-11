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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/odkb-1767349735.html
Экс-начальник Генштаба призвал укреплять ОДКБ изнутри
Экс-начальник Генштаба призвал укреплять ОДКБ изнутри - РИА Новости, 11.01.2022
Экс-начальник Генштаба призвал укреплять ОДКБ изнутри
Успешно справившуюся с кризисом в Казахстане ОДКБ, как антипод НАТО, надо укреплять, налаживать еще более тесное взаимодействие внутри, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:19
2022-01-11T15:19
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
нато
юрий балуевский
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Успешно справившуюся с кризисом в Казахстане ОДКБ, как антипод НАТО, надо укреплять, налаживать еще более тесное взаимодействие внутри, заявил РИА Новости начальник Генштаба Вооруженных сил РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский."ОДКБ фактически является антиподом НАТО, но организацию надо укреплять, чтобы даже члены альянса захотели в нее войти", - сказал Балуевский.По его словам, для этого необходимо укреплять организацию кадрами, проводить учения, развивать военное и военно-техническое сотрудничество."Необходим гособоронзаказ в рамках ОДКБ, чтобы предприятия военно-промышленного комплекса стран-участниц были вовлечены в создание новых образцов вооружения и военной техники", - полагает генерал.И тогда, по его словам, даже бывшие страны-участницы Варшавского договора, которые сегодня в НАТО, задумаются, не вернуться ли обратно.
https://radiosputnik.ria.ru/20220111/odkb-1767291725.html
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в мире, казахстан, одкб, нато, юрий балуевский, россия
15:19 11.01.2022
 
Экс-начальник Генштаба призвал укреплять ОДКБ изнутри

Экс-начальник Генштаба Балуевский призвал укреплять ОДКБ изнутри

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Успешно справившуюся с кризисом в Казахстане ОДКБ, как антипод НАТО, надо укреплять, налаживать еще более тесное взаимодействие внутри, заявил РИА Новости начальник Генштаба Вооруженных сил РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
"ОДКБ фактически является антиподом НАТО, но организацию надо укреплять, чтобы даже члены альянса захотели в нее войти", - сказал Балуевский.
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11:24В мире
Захарова объяснила, почему Запад осудил ввод сил ОДКБ в Казахстан
По его словам, для этого необходимо укреплять организацию кадрами, проводить учения, развивать военное и военно-техническое сотрудничество.
"Необходим гособоронзаказ в рамках ОДКБ, чтобы предприятия военно-промышленного комплекса стран-участниц были вовлечены в создание новых образцов вооружения и военной техники", - полагает генерал.
И тогда, по его словам, даже бывшие страны-участницы Варшавского договора, которые сегодня в НАТО, задумаются, не вернуться ли обратно.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБНАТОЮрий БалуевскийРоссия
 
 
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