12:31 11.01.2022 (обновлено: 12:37 11.01.2022)
В Евросоюзе назвали важным завершение миссии ОДКБ в Казахстане
Представитель ЕС Стано: ожидаем вывода сил ОДКБ из Казахстана по завершении кризиса
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Кадр видео
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Кадр видео
БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. ЕС считает важным завершение миссии ОДКБ в Казахстане, ожидает фактический вывод сил после стабилизации ситуации, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее во вторник заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ начнется через два дня и займет не более 10 дней.
"Важно увидеть завершение миссии ОДКБ (в Казахстане – ред.) и фактический вывод иностранных сил после стабилизации ситуации", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что "внешняя военная поддержка Казахстану должна соблюдать суверенитет и независимость страны, а также основные права всех граждан".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.