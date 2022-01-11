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Более 70 самолетов перебросили коллективные силы ОДКБ в Казахстан
Более 70 самолетов перебросили коллективные силы ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 11.01.2022
Более 70 самолетов перебросили коллективные силы ОДКБ в Казахстан
Для доставки коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан была сформирована воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, сообщили... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T05:16
2022-01-11T05:33
армения
киргизия
таджикистан
белоруссия
москва
одкб
министерство обороны рф (минобороны рф)
ан-124
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Для доставки коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан была сформирована воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, сообщили журналистам в Минобороны РФ.В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ.В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.От Российской Федерации в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части ВДВ.
армения
киргизия
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армения, киргизия, таджикистан, белоруссия, москва, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), ан-124, воздушно-десантные войска россии, россия
05:16 11.01.2022 (обновлено: 05:33 11.01.2022)
 
Более 70 самолетов перебросили коллективные силы ОДКБ в Казахстан

Минобороны: более 70 самолетов используют для переброски коллективных сил ОДКБ в Казахстан

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76 Министерства обороны РФ с военнослужащими из состава миротворческих сил ОДКБ взлетает с аэродрома Чкаловский в Московской области
Самолет Ил-76 Министерства обороны РФ с военнослужащими из состава миротворческих сил ОДКБ взлетает с аэродрома Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолет Ил-76 Министерства обороны РФ с военнослужащими из состава миротворческих сил ОДКБ взлетает с аэродрома Чкаловский в Московской области
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Для доставки коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан была сформирована воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Для переброски коллективных миротворческих сил ОДКБ Минобороны России была создана воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124", - сказано в сообщении.
В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ.
В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
От Российской Федерации в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части ВДВ.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Вчера, 20:43Инфографика
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
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АрменияКиргизияТаджикистанБелоруссияМоскваОДКБМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ан-124Воздушно-десантные войска РоссииРоссия
 
 
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