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Более 70 самолетов перебросили коллективные силы ОДКБ в Казахстан

Более 70 самолетов перебросили коллективные силы ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 11.01.2022

Более 70 самолетов перебросили коллективные силы ОДКБ в Казахстан

Для доставки коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан была сформирована воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, сообщили... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T05:16

2022-01-11T05:16

2022-01-11T05:33

армения

киргизия

таджикистан

белоруссия

москва

одкб

министерство обороны рф (минобороны рф)

ан-124

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Для доставки коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан была сформирована воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, сообщили журналистам в Минобороны РФ.В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ.В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.От Российской Федерации в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части ВДВ.

армения

киргизия

таджикистан

белоруссия

москва

россия

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армения, киргизия, таджикистан, белоруссия, москва, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), ан-124, воздушно-десантные войска россии, россия