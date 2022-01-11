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Более 70 самолетов перебросили коллективные силы ОДКБ в Казахстан
Более 70 самолетов перебросили коллективные силы ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 11.01.2022
Более 70 самолетов перебросили коллективные силы ОДКБ в Казахстан
Для доставки коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан была сформирована воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, сообщили... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T05:16
2022-01-11T05:16
2022-01-11T05:33
армения
киргизия
таджикистан
белоруссия
москва
одкб
министерство обороны рф (минобороны рф)
ан-124
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Для доставки коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан была сформирована воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, сообщили журналистам в Минобороны РФ.В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ.В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.От Российской Федерации в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части ВДВ.
армения
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РИА Новости
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РИА Новости
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армения, киргизия, таджикистан, белоруссия, москва, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), ан-124, воздушно-десантные войска россии, россия
05:16 11.01.2022 (обновлено: 05:33 11.01.2022)
Более 70 самолетов перебросили коллективные силы ОДКБ в Казахстан
Минобороны: более 70 самолетов используют для переброски коллективных сил ОДКБ в Казахстан