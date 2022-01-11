Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/obstrel-1767320207.html
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села - РИА Новости, 11.01.2022
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села
Украинские силовики обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Новоласпа, заявили журналистам в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:27
2022-01-11T13:27
в мире
украина
донбасс
днр
сцкк
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Новоласпа, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что зафиксировали два обстрела территории республики со стороны украинских силовиков за минувшие сутки."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Новоласпа", - сказал представитель ДНР. По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь по селу из гранатометов.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220110/obstrely-1767196732.html
https://ria.ru/20220111/donbass-1767296746.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_196:0:1772:1182_1920x0_80_0_0_7fe8f6a15dc7f63aa255ad2307e1384b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, днр, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия
13:27 11.01.2022
 
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села

Представительство ДНР в СЦКК обвинило украинских силовиков в обстреле села Новоласпа

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Новоласпа, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что зафиксировали два обстрела территории республики со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
Украинский военнослужащий в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 16:52
В ДНР связали обстрелы со стороны ВСУ с предстоящим Советом Россия — НАТО
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Новоласпа", - сказал представитель ДНР. По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь по селу из гранатометов.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11:42
Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по конфликту в Донбассе
 
В миреУкраинаДонбассДНРСЦККСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Лента новостейМолния
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать долларыКраснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО