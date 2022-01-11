В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села
Представительство ДНР в СЦКК обвинило украинских силовиков в обстреле села Новоласпа
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Новоласпа, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что зафиксировали два обстрела территории республики со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по населенному пункту Новоласпа", - сказал представитель ДНР. По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь по селу из гранатометов.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.