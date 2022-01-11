Российская наука получит 12 миллиардов рублей на обновление приборной базы
Российская наука получит почти 12 миллиардов рублей на обновление приборной базы
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория молекулярно-генетических методов исследований
Лаборатория молекулярно-генетических методов исследований
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Свыше 200 российских научных и образовательных организаций в 2022 году на конкурсной основе получат гранты на обновление своей приборной базы на сумму 11,8 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Итоги отбора подвело министерство науки и высшего образования РФ. Финансирование идет в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты".
"Мы увеличиваем ежегодное финансирование и расширяем количество вузов и научных институтов, которым предоставляется господдержка. В этом году средства на обновление приборной базы получат 205 ведущих организаций. Из федерального бюджета на эти цели направим 11,8 миллиарда рублей. Это почти на 4 миллиарда больше, чем в прошлом году", - сказал Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба Минобрнауки РФ.
Вопрос необходимости импортозамещения приборной базы российской науки обсуждался в декабре 2021 года на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи. Это одно из важнейших направлений импортозамещения, надо предпринимать конкретные шаги по повышению суверенитета России в сфере научного приборостроения, подчеркнул тогда глава государства.
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"И одно из условий предоставления гранта, чтобы не менее 15% от всего приобретаемого оборудования было российского производства. Всего за последние три года на обновление приборной базы правительством было направлено более 25 миллиардов рублей. Новое современное оборудование появилось уже в 268 научно-образовательных организациях", – отметил Чернышенко.
В число получателей грантов на обновление приборной базы в 2022 году вошли такие крупные организации, как Физический институт имени Лебедева РАН, МГУ имени Ломоносова, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Физико-технический институт имени Иоффе РАН, Институт прикладной физики РАН и другие.
Ключевые цели нацпроекта "Наука и университеты" - обеспечение присутствия России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, обеспечение привлекательности работы в РФ для ведущих российских и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей, увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки.
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