https://ria.ru/20220111/neft-1767269753.html

Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из Казахстана

Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из Казахстана - РИА Новости, 11.01.2022

Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из Казахстана

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, в то время как инвесторы сохраняют опасения перебоев с её экспортом из Казахстана, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T08:44

2022-01-11T08:44

2022-01-11T08:44

беспорядки в казахстане

экономика

казахстан

brent

китай

anz

жанаозен

актау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763793430_0:309:3091:2047_1920x0_80_0_0_a67d460e9d5599c93de3ef301a26cd65.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром растут, в то время как инвесторы сохраняют опасения перебоев с её экспортом из Казахстана, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.59 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,43%, до 81,22 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 78,73 доллара.По мнению газеты The Wall Street Journal, рост цен на нефть сейчас обусловлен опасениями по поводу перебоев её поставок из Казахстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату.Нефть в Казахстане как раз добывается в основном на западе страны, на Каспии. А нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.Также, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета, инвесторы, вероятно, ожидают новостей о распространении коронавирусного штамма "омикрон" в Китае. "Есть опасения, что растущее число случаев заражений может привести к еще большему ограничению транспортного движения, что снизит спрос у одного из крупнейших в мире потребителей нефти", - добавили эксперты.

https://ria.ru/20220105/tseny-1766658186.html

казахстан

китай

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, казахстан, brent, китай, anz, жанаозен, актау, цены на нефть