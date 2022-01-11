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Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из Казахстана
Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из Казахстана - РИА Новости, 11.01.2022
Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из Казахстана
Мировые цены на нефть во вторник утром растут, в то время как инвесторы сохраняют опасения перебоев с её экспортом из Казахстана, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T08:44
2022-01-11T08:44
2022-01-11T08:44
беспорядки в казахстане
экономика
казахстан
brent
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актау
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром растут, в то время как инвесторы сохраняют опасения перебоев с её экспортом из Казахстана, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.59 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,43%, до 81,22 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 78,73 доллара.По мнению газеты The Wall Street Journal, рост цен на нефть сейчас обусловлен опасениями по поводу перебоев её поставок из Казахстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату.Нефть в Казахстане как раз добывается в основном на западе страны, на Каспии. А нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.Также, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета, инвесторы, вероятно, ожидают новостей о распространении коронавирусного штамма "омикрон" в Китае. "Есть опасения, что растущее число случаев заражений может привести к еще большему ограничению транспортного движения, что снизит спрос у одного из крупнейших в мире потребителей нефти", - добавили эксперты.
https://ria.ru/20220105/tseny-1766658186.html
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экономика, казахстан, brent, китай, anz, жанаозен, актау, цены на нефть
Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из Казахстана
Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с её поставками из Казахстана