https://ria.ru/20220111/nazarbaev-1767260836.html

Назарбаев находится не в Китае, заявили в МИД КНР

Назарбаев находится не в Китае, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 11.01.2022

Назарбаев находится не в Китае, заявили в МИД КНР

Сообщения о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Китае, являются ложными, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T05:45

2022-01-11T05:45

2022-01-11T05:47

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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Сообщения о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Китае, являются ложными, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.Ранее СМИ распространили информацию, что Назарбаев якобы улетел в Китай.Ранее в пресс-службе Назарбаева сообщили, что бывший президент Казахстана находится в Нур-Султане и призывает всех сплотиться вокруг главы государства Касым-Жомарта Токаева для преодоления вызовов и обеспечения целостности страны.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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