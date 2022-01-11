https://ria.ru/20220111/naushnik-1767384994.html

Названы самые популярные в России наушники

Названы самые популярные в России наушники - РИА Новости, 11.01.2022

Названы самые популярные в России наушники

Россияне все чаще отдают предпочтение беспроводным наушникам, тогда как привычные модели теряют популярность. К таким выводам пришли аналитики компании МТС. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:02

2022-01-11T18:02

2022-01-11T18:02

наука

технологии

мтс

apple

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россияне все чаще отдают предпочтение беспроводным наушникам, тогда как привычные модели теряют популярность. К таким выводам пришли аналитики компании МТС.За 2021-й в России приобрели 11,9 миллионов наушников, а размер рынка достиг 51 миллиардов рублей. Это на 40 и 37 процентов больше, чем годом ранее.Наиболее популярными беспроводными наушниками в России стали Xiaomi Mi TWS Earbuds Basic 2, Apple Airpods 2, Apple Airpods Pro, Honor Choice и JBL Tune 225 TWS. Средняя стоимость Bluetooth-гарнитуры составляет 4300 рублей.В штуках больше всего наушников продала в России компания JBL с долей 20 процентов, а вот в денежном выражении лидером является Apple с 41 процентами. Параллельно с ростом интереса к беспроводным моделям, падает спрос на проводные наушники — в 2021 году их купили на 16 процентов меньше, чем в 2020-м.

https://ria.ru/20211018/naushniki-1755107809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, мтс, apple