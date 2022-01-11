https://ria.ru/20220111/naushnik-1767384994.html
Названы самые популярные в России наушники
Названы самые популярные в России наушники - РИА Новости, 11.01.2022
Названы самые популярные в России наушники
Россияне все чаще отдают предпочтение беспроводным наушникам, тогда как привычные модели теряют популярность. К таким выводам пришли аналитики компании МТС. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:02
2022-01-11T18:02
2022-01-11T18:02
наука
технологии
мтс
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759590867_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_cba88f1c426288369e2c351ec0e3d686.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россияне все чаще отдают предпочтение беспроводным наушникам, тогда как привычные модели теряют популярность. К таким выводам пришли аналитики компании МТС.За 2021-й в России приобрели 11,9 миллионов наушников, а размер рынка достиг 51 миллиардов рублей. Это на 40 и 37 процентов больше, чем годом ранее.Наиболее популярными беспроводными наушниками в России стали Xiaomi Mi TWS Earbuds Basic 2, Apple Airpods 2, Apple Airpods Pro, Honor Choice и JBL Tune 225 TWS. Средняя стоимость Bluetooth-гарнитуры составляет 4300 рублей.В штуках больше всего наушников продала в России компания JBL с долей 20 процентов, а вот в денежном выражении лидером является Apple с 41 процентами. Параллельно с ростом интереса к беспроводным моделям, падает спрос на проводные наушники — в 2021 году их купили на 16 процентов меньше, чем в 2020-м.
https://ria.ru/20211018/naushniki-1755107809.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759590867_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_287d048809a26e3de4587298e66833dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мтс, apple