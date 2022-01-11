Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/moskva-1767314567.html
В Москве расследовали дело подростков, запугивавших жертву изнасилования
В Москве расследовали дело подростков, запугивавших жертву изнасилования - РИА Новости, 11.01.2022
В Москве расследовали дело подростков, запугивавших жертву изнасилования
Следователи в Москве завершили расследование дела против трех подростков, запугивавших изнасилованную ими 13-летнюю девочку, сообщила старший помощник... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:54
2022-01-11T12:56
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следователи в Москве завершили расследование дела против трех подростков, запугивавших изнасилованную ими 13-летнюю девочку, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.СК сообщал, что в декабре 2020 года трое юношей в квартире на юго-западе Москвы подмешали в напиток своей 13-летней знакомой неизвестное вещество (как позднее пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь шла о психотропных таблетках). Девочка потеряла сознание, а молодые люди, воспользовавшись этим, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера. Все происходящее они снимали на мобильный телефон, а затем угрожали девочке, чтобы заставить ее молчать. Арестовали подростков лишь в июле."Завершено расследование уголовного дела в отношении трех подростков в возрасте 16 и 17 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)", - сказала Иванова.Она добавила, что из-за угроз девочка лишь спустя продолжительное время рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - отметила Иванова.
https://ria.ru/20211220/sud-1764576595.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
12:54 11.01.2022 (обновлено: 12:56 11.01.2022)
 
В Москве расследовали дело подростков, запугивавших жертву изнасилования

В Москве завершили расследование дела подростков, запугивавших изнасилованную ими девочку

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следователи в Москве завершили расследование дела против трех подростков, запугивавших изнасилованную ими 13-летнюю девочку, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
СК сообщал, что в декабре 2020 года трое юношей в квартире на юго-западе Москвы подмешали в напиток своей 13-летней знакомой неизвестное вещество (как позднее пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь шла о психотропных таблетках). Девочка потеряла сознание, а молодые люди, воспользовавшись этим, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера. Все происходящее они снимали на мобильный телефон, а затем угрожали девочке, чтобы заставить ее молчать. Арестовали подростков лишь в июле.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 16:33
Жителю Саранска дали 14 лет колонии за изнасилование падчерицы
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех подростков в возрасте 16 и 17 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)", - сказала Иванова.
Она добавила, что из-за угроз девочка лишь спустя продолжительное время рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - отметила Иванова.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать доллары
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Лента новостейМолния
Аналитик назвал срок, на который имеет смысл покупать долларыКраснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО