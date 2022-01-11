https://ria.ru/20220111/moskva-1767314567.html

В Москве расследовали дело подростков, запугивавших жертву изнасилования

В Москве расследовали дело подростков, запугивавших жертву изнасилования - РИА Новости, 11.01.2022

В Москве расследовали дело подростков, запугивавших жертву изнасилования

Следователи в Москве завершили расследование дела против трех подростков, запугивавших изнасилованную ими 13-летнюю девочку, сообщила старший помощник... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:54

2022-01-11T12:54

2022-01-11T12:56

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следователи в Москве завершили расследование дела против трех подростков, запугивавших изнасилованную ими 13-летнюю девочку, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.СК сообщал, что в декабре 2020 года трое юношей в квартире на юго-западе Москвы подмешали в напиток своей 13-летней знакомой неизвестное вещество (как позднее пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь шла о психотропных таблетках). Девочка потеряла сознание, а молодые люди, воспользовавшись этим, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера. Все происходящее они снимали на мобильный телефон, а затем угрожали девочке, чтобы заставить ее молчать. Арестовали подростков лишь в июле."Завершено расследование уголовного дела в отношении трех подростков в возрасте 16 и 17 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера)", - сказала Иванова.Она добавила, что из-за угроз девочка лишь спустя продолжительное время рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - отметила Иванова.

https://ria.ru/20211220/sud-1764576595.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия