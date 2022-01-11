https://ria.ru/20220111/ministr-1767341069.html

Тургумбаев сохранил пост министра внутренних дел Казахстана

Тургумбаев сохранил пост министра внутренних дел Казахстана - РИА Новости, 11.01.2022

Тургумбаев сохранил пост министра внутренних дел Казахстана

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сохранил свой пост в новом правительстве страны, следует из указа президента Касыма-Жомарта Токаева о составе... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:43

2022-01-11T14:43

2022-01-11T15:42

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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сохранил свой пост в новом правительстве страны, следует из указа президента Касыма-Жомарта Токаева о составе исполнительного органа."В соответствии с подпунктом 3 статьи 44 конституции Республики Казахстан постановляю назначить Тургумбаева Ерлана Заманбековича - министром внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в указе, опубликованном пресс-службой президента.Президент Токаев распустил предыдущее правительство Казахстана 5 января на фоне протестов, все министры были исполняющими обязанности.Ерлан Тургумбаев родился в 1962 году в Алма-Ате. Имеет высшее юридическое и высшее экономическое образование, ученую степень кандидата юридических наук. С мая 2006 года назначен председателем Следственного комитета МВД, с июля 2006 года — начальник департамента внутренних дел города Алма-Аты. С декабря 2012 года назначен заместителем министра внутренних дел, а с февраля 2019 года - министром внутренних дел Казахстана.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767341222.html

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