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Китайские ученые выявили наличие воды в лунном грунте
Китайские ученые выявили наличие воды в лунном грунте - РИА Новости, 11.01.2022
Китайские ученые выявили наличие воды в лунном грунте
Китайские ученые опубликовали результаты работы по обнаружению воды на поверхности Луны, которая проводилась с помощью китайского посадочного модуля "Чанъэ-5",... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:43
2022-01-11T11:43
2022-01-11T11:43
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МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые опубликовали результаты работы по обнаружению воды на поверхности Луны, которая проводилась с помощью китайского посадочного модуля "Чанъэ-5", что предоставило новые доказательства сухости естественного спутника Земли.Согласно результатам исследований, которые были опубликованы в научном журнале Science Advances, лунный грунт на месте посадки содержит менее 120 промилле воды, то есть 120 граммов воды на тонну грунта, а лунная порода - около 180 промилле воды, что намного суше, чем на Земле.Лунный минералогический спектрометр на борту посадочного модуля зонда "Чанъэ-5" измерил спектральную отражательную способность грунта и породы. По итогам измерения, впервые была обнаружена вода на месте.По словам исследователей Академии наук Китая, именно солнечный ветер способствовал наибольшей влажности лунного грунта, поскольку он приносил водород, который входит в состав воды.По их мнению, дополнительные 60 промилле воды в породе могут происходить из недр Луны.Таким образом, предполагается, что порода образовалась из более старого и более влажного базальтового массива, прежде чем она была выброшена на место посадки лунохода и быть собрана посадочным модулем "Чанъэ-5".
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китай, луна
МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китайские ученые опубликовали результаты работы по обнаружению воды на поверхности Луны
, которая проводилась с помощью китайского посадочного модуля "Чанъэ-5", что предоставило новые доказательства сухости естественного спутника Земли.
Согласно результатам исследований, которые были опубликованы в научном журнале Science Advances, лунный грунт на месте посадки содержит менее 120 промилле воды, то есть 120 граммов воды на тонну грунта, а лунная порода - около 180 промилле воды, что намного суше, чем на Земле.
Лунный минералогический спектрометр на борту посадочного модуля зонда "Чанъэ-5" измерил спектральную отражательную способность грунта и породы. По итогам измерения, впервые была обнаружена вода на месте.
По словам исследователей Академии наук Китая
, именно солнечный ветер способствовал наибольшей влажности лунного грунта, поскольку он приносил водород, который входит в состав воды.
По их мнению, дополнительные 60 промилле воды в породе могут происходить из недр Луны.
Таким образом, предполагается, что порода образовалась из более старого и более влажного базальтового массива, прежде чем она была выброшена на место посадки лунохода и быть собрана посадочным модулем "Чанъэ-5".