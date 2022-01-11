https://ria.ru/20220111/kufarit-1767254933.html

На Камчатке открыли новый минерал

На Камчатке открыли новый минерал - РИА Новости, 11.01.2022

На Камчатке открыли новый минерал

На Камчатке ученые открыли новый минерал куфарит, в состав которого входит платина, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T01:41

2022-01-11T01:41

2022-01-11T01:47

наука

общество

петропавловск-камчатский

камчатский край

российская академия наук

института вулканологии и сейсмологии дво ран

алексей озеров

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв — РИА Новости. На Камчатке ученые открыли новый минерал куфарит, в состав которого входит платина, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН."Группа ученых <…> в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза", — приводятся в сообщении слова директора института Алексея Озерова.У нового минерала простой химический состав, PtPb — платина-свинец, уточнил ученый.

https://ria.ru/20210902/misis-1748291128.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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общество, петропавловск-камчатский, камчатский край, российская академия наук, института вулканологии и сейсмологии дво ран, алексей озеров