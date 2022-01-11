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Наука
https://ria.ru/20220111/kufarit-1767254933.html
На Камчатке открыли новый минерал
На Камчатке открыли новый минерал - РИА Новости, 11.01.2022
На Камчатке открыли новый минерал
На Камчатке ученые открыли новый минерал куфарит, в состав которого входит платина, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T01:41
2022-01-11T01:47
наука
общество
петропавловск-камчатский
камчатский край
российская академия наук
института вулканологии и сейсмологии дво ран
алексей озеров
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв — РИА Новости. На Камчатке ученые открыли новый минерал куфарит, в состав которого входит платина, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН."Группа ученых &lt;…&gt; в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза", — приводятся в сообщении слова директора института Алексея Озерова.У нового минерала простой химический состав, PtPb — платина-свинец, уточнил ученый.
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петропавловск-камчатский
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общество, петропавловск-камчатский, камчатский край, российская академия наук, института вулканологии и сейсмологии дво ран, алексей озеров
01:41 11.01.2022 (обновлено: 01:47 11.01.2022)
 
На Камчатке открыли новый минерал

Камчатские ученые открыли новый минерал, который получил название "куфарит"

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на Корякский вулкан в Камчатском крае
Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв — РИА Новости. На Камчатке ученые открыли новый минерал куфарит, в состав которого входит платина, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Группа ученых <…> в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза", — приводятся в сообщении слова директора института Алексея Озерова.
У нового минерала простой химический состав, PtPb — платина-свинец, уточнил ученый.
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НаукаОбществоПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайРоссийская академия наукИнститута вулканологии и сейсмологии ДВО РАНАлексей Озеров
 
 
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