https://ria.ru/20220111/kudrovo-1767290686.html

В Кудрово открылся центр образования на 1100 мест

В Кудрово открылся центр образования на 1100 мест - РИА Новости, 11.01.2022

В Кудрово открылся центр образования на 1100 мест

В Кудрово - одном из крупнейших городов Ленинградской области - открылся центр образования на 1100 мест, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:18

2022-01-11T11:18

2022-01-11T11:18

ленинградская область

всеволожский район

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. В Кудрово - одном из крупнейших городов Ленинградской области - открылся центр образования на 1100 мест, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Церемония открытия нового учебного заведения прошло при участие главы региона Александра Дрозденко. Он отметил , что Ленинградская область бурно развивается и в скором времени в регионе будут жить два миллиона человек."Конечно, при таких высоких темпах очень важно строить новые школы и детские сады. Одна из приоритетных задач сегодня ― полностью избавиться от второй смены. Поэтому первую рабочую неделю 2022 года начинаем с открытия новых школ и детских садов. Мы выполнили свои обязательства перед жителями Кудрово и открыли новый центр образования 10 января", — сказал губернатор.Дрозденко отметил, что здание построено качественно, в срок и сегодня уже практически заполнено. Например, сейчас в нем учатся не менее 14 первых классов. Также он подчеркнул, что по договоренности с руководством администрации Всеволожского района, в дальнейшем объекты образования будет расширяться за счет пристроек.Как отметили в обладминистрации, школа оснащена современным компьютерным оборудованием, лингафонными кабинетами, лабораториями 3d-моделирования и робототехники. В центре образования есть актовый зал на 500 мест, библиотека, медиа и читальный залы, а также помещения, оснащенные под группы продленного дня, игровые, сенсорную комнату. Для физического развития детей оборудованы два спортивных зала, класс ритмики, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки 100 и 200 метров, сектор для прыжков в длину. Проектом предусмотрен пищеблок, который будет обеспечивать детей горячим питанием. Помещение столовой рассчитано на 550 посадочных мест.

https://ria.ru/20220110/shkola-1767175443.html

всеволожский район

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всеволожский район, александр дрозденко