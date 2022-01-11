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В центре Гамалеи предупредили о наступлении омикрон-штамма
В центре Гамалеи предупредили о наступлении омикрон-штамма - РИА Новости, 11.01.2022
В центре Гамалеи предупредили о наступлении омикрон-штамма
Вариант коронавируса "омикрон" накроет Россию, уровень заболеваемости будет очень высоким, поэтому говорить о легкости данного варианта не нужно, заявил... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:05
2022-01-11T11:05
2022-01-11T11:18
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омикрон-штамм коронавируса
денис логунов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вариант коронавируса "омикрон" накроет Россию, уровень заболеваемости будет очень высоким, поэтому говорить о легкости данного варианта не нужно, заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов."Абсолютно", - сказал Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос накроет ли "омикрон" Россию.Он отметил, что уровень заболеваемости будет очень высоким."Уровень и наклон заболеваемости на штамме "омикрон" - он абсолютно беспрецедентный, у нас может быть снижена на 60-70% летальность и количество госпитализированных, но при этом будет такой уровень заболеваемости, что он все это перекроет с запасом, поэтому в настоящее время говорить о легкости штамма "омикрон" и радоваться не нужно", - подчеркнул Логунов.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, денис логунов
11:05 11.01.2022 (обновлено: 11:18 11.01.2022)
В центре Гамалеи предупредили о наступлении омикрон-штамма
Замглавы центра Гамалеи Логунов: Россию накроет штамм COVID-19 "омикрон"