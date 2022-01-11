https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767288468.html

В центре Гамалеи предупредили о наступлении омикрон-штамма

В центре Гамалеи предупредили о наступлении омикрон-штамма - РИА Новости, 11.01.2022

В центре Гамалеи предупредили о наступлении омикрон-штамма

Вариант коронавируса "омикрон" накроет Россию, уровень заболеваемости будет очень высоким, поэтому говорить о легкости данного варианта не нужно, заявил... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:05

2022-01-11T11:05

2022-01-11T11:18

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денис логунов

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Вариант коронавируса "омикрон" накроет Россию, уровень заболеваемости будет очень высоким, поэтому говорить о легкости данного варианта не нужно, заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов."Абсолютно", - сказал Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос накроет ли "омикрон" Россию.Он отметил, что уровень заболеваемости будет очень высоким."Уровень и наклон заболеваемости на штамме "омикрон" - он абсолютно беспрецедентный, у нас может быть снижена на 60-70% летальность и количество госпитализированных, но при этом будет такой уровень заболеваемости, что он все это перекроет с запасом, поэтому в настоящее время говорить о легкости штамма "омикрон" и радоваться не нужно", - подчеркнул Логунов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220109/omikron-1767074891.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, денис логунов