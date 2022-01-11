https://ria.ru/20220111/kndr-1767281596.html

Южнокорейские военные оценили скорость запущенной КНДР ракеты

Южнокорейские военные оценили скорость запущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 11.01.2022

Южнокорейские военные оценили скорость запущенной КНДР ракеты

Ракета КНДР пролетела более 700 км со скоростью примерно 10 Махов, максимальная высота составила 60 километров, в этот раз снаряд более совершенный, чем во... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:31

2022-01-11T10:31

2022-01-11T10:33

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СЕУЛ, 11 янв – РИА Новости. Ракета КНДР пролетела более 700 км со скоростью примерно 10 Махов, максимальная высота составила 60 километров, в этот раз снаряд более совершенный, чем во время предыдущего запуска, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Разведывательные органы Южной Кореи и США проводят подробный анализ дополнительной информации.Военные отметили, что вооруженные силы Южной Кореи обладают всеми возможностями, чтобы "обнаруживать и перехватывать" такие снаряды.Это уже второе испытание вооружений, проведенное Северной Кореей в этом году. Предыдущее состоялось 5 января. Позже КНДР сообщила, что испытала сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель".Новый пуск КНДР осуществила также из провинции Чагандо, где 5 января провела пуск якобы сверхзвуковой ракеты.Ранее южнокорейские военные заявили, что утверждения КНДР о пуске гиперзвуковой ракеты 5 января "преувеличены" и не соответствуют действительности, так как пущенный тогда снаряд пролетел менее 700 километров с максимальной скоростью 6 Махов на высоте менее 50 км.Агентство Рёнхап со ссылкой на анонимного эксперта сообщало, что скорость и вовсе составила 5 Махов, а ракета не вписывается ни в одну из двух групп гиперзвукового оружия - гиперзвуковой планирующий блок (HGV) и гиперзвуковая крылатая ракета (HCM). Эксперт агентства пояснял, что любая баллистическая ракета с дальностью полета более 500 километров может летать со скоростью 5 Махов. Поэтому военные причислили северокорейский снаряд к маневренным ракетам (MARV), а не гиперзвуковым планирующим блокам.Также необходимо учитывать, что на большей высоте скорость звука ниже, поэтому и число Маха, обозначающее, во сколько раз была превышена скорость звука – выше. Так, российская гиперзвуковая ракета "Циркон" летает на высоте 30-40 километров со скоростью 8-9 Махов. Хотя скорость полета северокорейского снаряда в этот раз составила примерно 10 Махов, максимальная высота полета поднялась с 50 до 60 километров.В сентябре 2021 года КНДР подтвердила проведение испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Тогда южнокорейские военные заявили, что ракета пока находится на начальной стадии разработки, ее перехват возможен. По словам военных, характеристики снаряда были более близки к разряду гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов (HGV).Как пояснял ранее эксперт РИА Новости, КНДР заявила на пленуме партии в январе 2021 года, что разрабатывает ракеты с гиперзвуковыми управляемыми ударными блоками. Гиперзвуковые крылатые управляемые блоки обычно запускаются к цели при помощи баллистических ракет.По словам эксперта, от крылатых ракет блоки отличаются тем, что к баллистической ракете прикрепляется сверхзвуковая боеголовка-глайдер.

https://ria.ru/20220106/ispytanie-1766685493.html

https://ria.ru/20220105/koreya-1766614263.html

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в мире, кндр (северная корея), сеул, южная корея