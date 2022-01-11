Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/kndr-1767281596.html
Южнокорейские военные оценили скорость запущенной КНДР ракеты
Южнокорейские военные оценили скорость запущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 11.01.2022
Южнокорейские военные оценили скорость запущенной КНДР ракеты
Ракета КНДР пролетела более 700 км со скоростью примерно 10 Махов, максимальная высота составила 60 километров, в этот раз снаряд более совершенный, чем во... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:31
2022-01-11T10:33
в мире
кндр (северная корея)
сеул
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568335155_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7edf39df8f7733e820350a3f0a70b2f.jpg
СЕУЛ, 11 янв – РИА Новости. Ракета КНДР пролетела более 700 км со скоростью примерно 10 Махов, максимальная высота составила 60 километров, в этот раз снаряд более совершенный, чем во время предыдущего запуска, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Разведывательные органы Южной Кореи и США проводят подробный анализ дополнительной информации.Военные отметили, что вооруженные силы Южной Кореи обладают всеми возможностями, чтобы "обнаруживать и перехватывать" такие снаряды.Это уже второе испытание вооружений, проведенное Северной Кореей в этом году. Предыдущее состоялось 5 января. Позже КНДР сообщила, что испытала сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель".Новый пуск КНДР осуществила также из провинции Чагандо, где 5 января провела пуск якобы сверхзвуковой ракеты.Ранее южнокорейские военные заявили, что утверждения КНДР о пуске гиперзвуковой ракеты 5 января "преувеличены" и не соответствуют действительности, так как пущенный тогда снаряд пролетел менее 700 километров с максимальной скоростью 6 Махов на высоте менее 50 км.Агентство Рёнхап со ссылкой на анонимного эксперта сообщало, что скорость и вовсе составила 5 Махов, а ракета не вписывается ни в одну из двух групп гиперзвукового оружия - гиперзвуковой планирующий блок (HGV) и гиперзвуковая крылатая ракета (HCM). Эксперт агентства пояснял, что любая баллистическая ракета с дальностью полета более 500 километров может летать со скоростью 5 Махов. Поэтому военные причислили северокорейский снаряд к маневренным ракетам (MARV), а не гиперзвуковым планирующим блокам.Также необходимо учитывать, что на большей высоте скорость звука ниже, поэтому и число Маха, обозначающее, во сколько раз была превышена скорость звука – выше. Так, российская гиперзвуковая ракета "Циркон" летает на высоте 30-40 километров со скоростью 8-9 Махов. Хотя скорость полета северокорейского снаряда в этот раз составила примерно 10 Махов, максимальная высота полета поднялась с 50 до 60 километров.В сентябре 2021 года КНДР подтвердила проведение испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Тогда южнокорейские военные заявили, что ракета пока находится на начальной стадии разработки, ее перехват возможен. По словам военных, характеристики снаряда были более близки к разряду гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов (HGV).Как пояснял ранее эксперт РИА Новости, КНДР заявила на пленуме партии в январе 2021 года, что разрабатывает ракеты с гиперзвуковыми управляемыми ударными блоками. Гиперзвуковые крылатые управляемые блоки обычно запускаются к цели при помощи баллистических ракет.По словам эксперта, от крылатых ракет блоки отличаются тем, что к баллистической ракете прикрепляется сверхзвуковая боеголовка-глайдер.
https://ria.ru/20220106/ispytanie-1766685493.html
https://ria.ru/20220105/koreya-1766614263.html
кндр (северная корея)
сеул
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568335155_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12833c895fafafba1b226c61f46758a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), сеул, южная корея
10:31 11.01.2022 (обновлено: 10:33 11.01.2022)
 
Южнокорейские военные оценили скорость запущенной КНДР ракеты

Южнокорейские военные: ракета КНДР пролетела более 700 километров со скоростью 10 Махов

© AP Photo / Ahn Young-joonЗапуск ракеты в КНДР
Запуск ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Запуск ракеты в КНДР
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 11 янв – РИА Новости. Ракета КНДР пролетела более 700 км со скоростью примерно 10 Махов, максимальная высота составила 60 километров, в этот раз снаряд более совершенный, чем во время предыдущего запуска, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Разведывательные органы Южной Кореи и США проводят подробный анализ дополнительной информации.
"Дальность полета снаряда более 700 километров, максимальная высота примерно 60 километров, максимальная скорость около 10 Махов. Мы оцениваем, что (снаряд – ред.), который Северная Корея пустила в этот раз, более совершенный, чем 5 января. В настоящее время разведывательные органы США и Южной Кореи тщательно анализируют характеристики и данные о нем", - заявили в комитете.
Военные отметили, что вооруженные силы Южной Кореи обладают всеми возможностями, чтобы "обнаруживать и перехватывать" такие снаряды.
Это уже второе испытание вооружений, проведенное Северной Кореей в этом году. Предыдущее состоялось 5 января. Позже КНДР сообщила, что испытала сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель".
Новый пуск КНДР осуществила также из провинции Чагандо, где 5 января провела пуск якобы сверхзвуковой ракеты.
Ранее южнокорейские военные заявили, что утверждения КНДР о пуске гиперзвуковой ракеты 5 января "преувеличены" и не соответствуют действительности, так как пущенный тогда снаряд пролетел менее 700 километров с максимальной скоростью 6 Махов на высоте менее 50 км.
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты, 5 января 2022 - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
6 января, 00:35
КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
Агентство Рёнхап со ссылкой на анонимного эксперта сообщало, что скорость и вовсе составила 5 Махов, а ракета не вписывается ни в одну из двух групп гиперзвукового оружия - гиперзвуковой планирующий блок (HGV) и гиперзвуковая крылатая ракета (HCM). Эксперт агентства пояснял, что любая баллистическая ракета с дальностью полета более 500 километров может летать со скоростью 5 Махов. Поэтому военные причислили северокорейский снаряд к маневренным ракетам (MARV), а не гиперзвуковым планирующим блокам.
Также необходимо учитывать, что на большей высоте скорость звука ниже, поэтому и число Маха, обозначающее, во сколько раз была превышена скорость звука – выше. Так, российская гиперзвуковая ракета "Циркон" летает на высоте 30-40 километров со скоростью 8-9 Махов. Хотя скорость полета северокорейского снаряда в этот раз составила примерно 10 Махов, максимальная высота полета поднялась с 50 до 60 километров.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 10:57
Президент Южной Кореи заявил, что нельзя прекращать диалог с КНДР
В сентябре 2021 года КНДР подтвердила проведение испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Тогда южнокорейские военные заявили, что ракета пока находится на начальной стадии разработки, ее перехват возможен. По словам военных, характеристики снаряда были более близки к разряду гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов (HGV).
Как пояснял ранее эксперт РИА Новости, КНДР заявила на пленуме партии в январе 2021 года, что разрабатывает ракеты с гиперзвуковыми управляемыми ударными блоками. Гиперзвуковые крылатые управляемые блоки обычно запускаются к цели при помощи баллистических ракет.
По словам эксперта, от крылатых ракет блоки отличаются тем, что к баллистической ракете прикрепляется сверхзвуковая боеголовка-глайдер.
 
В миреКНДР (Северная Корея)СеулЮжная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
22:55Посол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТО
Лента новостейМолния
Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТОПосол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТО