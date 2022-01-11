https://ria.ru/20220111/kirgiziya-1767293345.html

Киргизия договорилась с Казахстаном об освобождении задержанных сограждан

Киргизия договорилась с Казахстаном об освобождении задержанных сограждан - РИА Новости, 11.01.2022

Киргизия договорилась с Казахстаном об освобождении задержанных сограждан

МИД Киргизии договорился с Казахстаном об освобождении четырех задержанных сограждан, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе внешнеполитического... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:30

2022-01-11T11:30

2022-01-11T11:30

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БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. МИД Киргизии договорился с Казахстаном об освобождении четырех задержанных сограждан, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе внешнеполитического ведомства."С казахстанской стороной достигнута договоренность об освобождении из-под стражи ранее задержанных в РК (Республике Казахстан - ред.) граждан КР З. Юбурова, А. Хурова, А.Р. Джишанло, И. Мачо", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, также организовано возвращение в Киргизию 150 граждан республики из города Алма-Аты. "Данные граждане на специально организованных генеральным консульством КР (Кыргызской Республики - ред.) в г. Алматы… автобусах прибудут на КПП Ак-Жол, откуда на автобусах мэрии города Бишкек будут довезены до центра города", - сообщили в ведомстве.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/kirgiziya-1767161356.html

https://ria.ru/20220110/kirgiziya-1767192263.html

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