Под капельницей и с температурой: Харламов рассказал об ухудшении здоровья
Харламов рассказал об ухудшении самочувствия и показал капельницу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов на премьере фильма Ильи Аксенова "Родные" в киноцентре "Октябрь"
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Гарик Харламов в социальных сетях разместил фотографию с капельницей и признался в ухудшении самочувствия. По словам шоумена, температура поднялась до 39,6 градусов.
"Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ни **** вообще, кроме странного желания выложить это тут. На **** оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошел… Не болейте!" – написал Харламов.
В комментариях Гарика поддержали многие звезды. Скорейшего выздоровления комику пожелали Александр Гудков, Марина Кравец, Максим Галкин, Сергей Безруков и другие.
"Гарик, поправляйся, родной. Надеюсь, там за тобой присматривают", – написал Михаил Галустян.
Шоумен уже размещал видеопослание поклонникам во время болезни, однако тогда температура комика была ниже. Харламов не делится подробностями своего заболевания. В соцсетях предположили, что это может быть связано с коронавирусом.
Ранее коронавирусом переболела Лариса Гузеева. С последствиями болезни, в частности с изменившимся тембром голоса, она борется до сих пор.
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