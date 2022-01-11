https://ria.ru/20220111/kharlamov-1767290201.html

Под капельницей и с температурой: Харламов рассказал об ухудшении здоровья

Под капельницей и с температурой: Харламов рассказал об ухудшении здоровья - РИА Новости, 11.01.2022

Под капельницей и с температурой: Харламов рассказал об ухудшении здоровья

Гарик Харламов в социальных сетях разместил фотографию с капельницей и признался в ухудшении самочувствия. По словам шоумена, температура поднялась до 39,6... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:25

2022-01-11T11:25

2022-01-11T11:25

шоубиз

шоу-бизнес

гарик харламов (игорь)

знаменитости

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Гарик Харламов в социальных сетях разместил фотографию с капельницей и признался в ухудшении самочувствия. По словам шоумена, температура поднялась до 39,6 градусов.В комментариях Гарика поддержали многие звезды. Скорейшего выздоровления комику пожелали Александр Гудков, Марина Кравец, Максим Галкин, Сергей Безруков и другие.Шоумен уже размещал видеопослание поклонникам во время болезни, однако тогда температура комика была ниже. Харламов не делится подробностями своего заболевания. В соцсетях предположили, что это может быть связано с коронавирусом.Ранее коронавирусом переболела Лариса Гузеева. С последствиями болезни, в частности с изменившимся тембром голоса, она борется до сих пор.

https://ria.ru/20211210/kharlamov-1763137957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, гарик харламов (игорь), знаменитости