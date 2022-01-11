https://ria.ru/20220111/khabenskiy-1767125822.html

Биография Константина Хабенского

Биография Константина Хабенского - РИА Новости, 11.01.2022

Биография Константина Хабенского

Российский актер театра и кино народный артист России Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T02:50

2022-01-11T02:50

2022-01-11T02:50

справки

санкт-петербург

константин хабенский

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Российский актер театра и кино народный артист России Константин Юрьевич Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).Окончив восемь классов, он поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики, но ушел после третьего курса. Подрабатывал уличным музыкантом, монтировщиком в театре-студии "Суббота".В 1990 году Хабенский поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), в мастерскую Вениамина Фильштинского.В 1995-м, после окончания ЛГИТМиК, Хабенского приняли в Экспериментальный театр "Перекресток". Одновременно он работал на региональном ТВ ведущим отдела музыкальных и информационных программ.В 1996 году Хабенский работал в Москве в театре "Сатирикон", где был занят в спектаклях "Трехгрошовая опера" и "Сирано де Бержерак". В том же году актер вернулся в Санкт-Петербург и начал работать в театре имени Ленсовета. На его сцене он сыграл главные роли в спектаклях режиссера Юрия Бутусова "В ожидании Годо" Сэмюэля Беккета, "Войцек" Георга Бюхнера, "Калигула" Альбера Камю. Был занят в постановках "Король, дама, валет" Владимира Набокова (Манекен, Официант, Санитар), "Братец Кролик на Диком Западе" Эдуарда Гайдая (Братец Опоссум), "Поживем – увидим" Бернарда Шоу (Валентайн).В антрепризном спектакле "Смерть Тарелкина" по пьесе Александра Сухово-Кобылина играл Варравина.В 2002 году Константин Хабенский дебютировал на сцене МХТ имени Чехова в роли Зилова в спектакле "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова.В 2003 году он был принят в труппу МХТ. В театре играл Алексея Турбина в "Белой гвардии" Михаила Булгакова, Клавдия в "Гамлете" Уильяма Шекспира, Мэкки в "Трехгрошовой опере" Бертольда Брехта, Контрабасиста в "Контрабасе" Патрика Зюскинда. 16 октября 2021 года на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова состоялась премьера спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" (2021), в котором актер играет одну из главных ролей. Пьеса была написана Виктором Крамером при участии самого Константина Хабенского.28 октября 2021 года Константин Хабенский возглавил Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. В марте 2016 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля-фантазии "Не покидай свою планету" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" с Константином Хабенским в главной роли. В содружестве с альтистом и дирижером Юрием Башметом и камерным ансамблем "Солисты Москвы" актер создал литературно-музыкальную программу на основе пьесы "Калигула" Альбера Камю и квартета "Смерть и Девушка" Франца Шуберта и Густава Малера.Как чтец, вместе с солистами Мариинского театра и государственным симфоническим оркестром "Новая Россия", Хабенский принимает участие в литературно-музыкальной композиции "Евгений Онегин" – авторской версии Юрия Башмета по мотивам романа Александра Пушкина и оперы Петра Чайковского. В кино Константин Хабенский дебютировал в 1994 году в эпизодической роли в комедии "На кого Бог пошлет". Свои первые главные роли он сыграл в криминальной драме венгерского режиссера Тамаша Тота "Наташа" (1997) и мелодраме Дмитрия Месхиева "Женская собственность (1998). Затем последовали главные роли в драме Владимира Фокина "Дом для богатых" (2000), сериалах "Убойная сила" (2000-2005), "Линии судьбы" (2003), "Женский роман" (2003), фильмах Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2005).Во второй половине 2000-х годов актер продолжил активно сниматься. В 2007 году на экраны вышел фильм "Ирония судьбы: Продолжение", где Хабенский сыграл одну из главных ролей – Константина Лукашина. Затем последовали главные роли в детективе "Домовой" (2008), исторической драме "Адмиралъ" (2008), голливудском боевике Бекмамбетова "Особо опасен" (оригинальное название – Wanted, 2008), комедии "Выкрутасы" (2010). В декабре 2011 года состоялась российская премьера детективного триллера шведского режиссера Томаса Альфредсона "Шпион, выйди вон!", где актер сыграл советского дипломата Полякова. Среди его киноработ последних лет – главные роли в картинах и сериалах "Белая гвардия" (2012), "Географ глобус пропил" (2013), "Петр Лещенко. Все, что было…" (2013), "Авантюристы" (2014), "Метод" (2015), "Коллектор" (2016), "Троцкий" (2017), "Фея" (2019), "Доктор Лиза", "Метод-2", "Огонь", (все – 2020), "За час до рассвета" (2021) и др.Режиссерским дебютом для Константина Хабенского стал фильм "Собибор" (2018), в котором сыграл главную роль Александра Печерского.В 2008 году Константин Хабенский основал Благотворительный фонд для детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.В 2010 году актер начал реализацию собственного проекта "Студии творческого развития благотворительного фонда Константина Хабенского". Детские творческие студии были открыты в Екатеринбурге, Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сочи и ряде других городов России. Продолжением этого проекта стал фестиваль "Оперение" и благотворительный театральный проект "Поколение Маугли". В 2017 году Хабенский прекратил свою деятельность в качестве художественного руководителя детских региональных Студий творческого развития. Студии продолжали существовать в том же виде, но уже самостоятельно. Народный артист РФ (2012). Лауреат Государственной премией Российской Федерации "за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности" 2019 года. Награжден премией Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства (2019) в номинации "Произведение аудиовизуальных искусств" (за фильм "Собибор". Он является обладателем театральных и кинематографических премий "Чайка" (2005), "Золотой орел" (2005, 2008, 2014), "Золотой овен" (2006), Международной премии Станиславского (2007), "Ника" (2014); ТЭФИ (2016, 2018), "Звезда Театрала" (2018), премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (2016).Лауреат XXVI международной премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность" 2018 года. Лауреат кинофестивалей "Литература и кино" в Гатчине (2000), "Виват кино России!" (2003, 2014), "Кинотавр" (2005, 2013, 2016).Константин Хабенский женат вторым браком на актрисе МХТ имени Чехова Ольге Литвиновой. У супругов две дочери.Его первая жена Анастасия скончалась в декабре 2008 года после тяжелой болезни. От этого брака у актера есть сын Иван. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, санкт-петербург, константин хабенский