Военные пресекли попытку захвата телебашни во время беспорядков в Алма-Ате
Пограничники пресекли попытку захвата телебашни "Коктобе" во время беспорядков в Алма-Ате
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Личный состав пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана во время массовых беспорядков в Алма-Ате отразил нападение на телевизионную и радиовещательную башню "Коктобе", с которой бандиты намеревались организовать выступление, сообщила пресс-служба КНБ.
"Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню "Коктобе", с которой бандиты намеревались организовать выступление, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно сообщению, пограничниками также был взят под контроль периметр селезащитной плотины "Медеу".
"В активной фазе контртеррористической операции военнослужащие департамента (погранслужбы по Алматинской области - ред.), совместно со специальным подразделением погранслужбы КНБ осуществляют выявление и поимку преступников, а также лиц пытающихся незаконно скрыться за границей", - говорится в пресс-релизе.
По информации пресс-службы, подразделения пограничных войск несут боевое дежурство на объектах по настоящее время.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.