https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767341563.html

Эксперт назвал условие для смены правительства Казахстана уже осенью

Эксперт назвал условие для смены правительства Казахстана уже осенью - РИА Новости, 11.01.2022

Эксперт назвал условие для смены правительства Казахстана уже осенью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наделил нового премьера Алихана Смаилова свободой управления экономикой без оглядки на олигархат, считает казахстанский РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:40

2022-01-11T14:40

2022-01-11T14:52

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НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наделил нового премьера Алихана Смаилова свободой управления экономикой без оглядки на олигархат, считает казахстанский политолог Газиз Абишев.Токаев во вторник подписал указ о назначении Смаилова премьер-министром республики."Думаю, было несколько аргументов по его назначению. Один из них - быстро сейчас найти человека, который был бы привычен к управлению большими механизмами в государстве. Во-вторых, есть определенные политические соображения, соображения по квалификации, опыту и стажу. Самое главное, что дал президент премьеру - большую свободу управления экономикой без оглядки на олигархат", - сказал Абишев РИА Новости.Сейчас же, по словам эксперта, все зависит от самого Смаилова. "Если он сможет сделать решительные шаги, которые докажут обществу и президенту, что достоин быть премьером, то все нормально. Если нет, то к осени, думаю, можно говорить о новом", - пояснил он."Смаилов технократичен, не популист, не заигрывается в политику, это тоже хорошо. Но вопрос в том, что, быть может, премьер-министр должен быть более харизматичен и красноречив, потому что ему нужно будет много общаться с народом и с публикой. С другой стороны, быть может, эта роль сейчас отводится самому президенту и его спикерам", - отметил Абишев.Ранее в своем Telegram-канале политолог написал, что назначение Смаилова предполагалось, теперь ему необходимо будет "чётко обозначить, чем его премьерство будет отличаться" от прежнего руководителя кабмина Аскара Мамина.Смаилов, которому 49 лет, окончил Казахский государственный национальный университет по специальности "прикладная математика". Позже получил квалификацию "Магистр государственного управления" в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте республики. В разные годы возглавлял агентство по статистике, национальный холдинг "Казагро", работал замминистра иностранных дел, финансов, помощником президента Казахстана. В сентябре 2018 года возглавил минфин, а в феврале 2019 года к этой должности добавились обязанности вице-премьера. С мая 2020 года - первый заместитель премьер-министра.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767332261.html

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