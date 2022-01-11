https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767341222.html
Токаев назначил Болата Акчулакова министром энергетики Казахстана
Токаев назначил Болата Акчулакова министром энергетики Казахстана - РИА Новости, 11.01.2022
Токаев назначил Болата Акчулакова министром энергетики Казахстана
Министром энергетики Казахстана назначен Болат Акчулаков, ранее работавший управляющим директором фонда "Самрук-Казына", сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:40
2022-01-11T14:40
2022-01-11T14:47
беспорядки в казахстане
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Министром энергетики Казахстана назначен Болат Акчулаков, ранее работавший управляющим директором фонда "Самрук-Казына", сообщила пресс-служба главы государства."Назначить Акчулакова Болата Ураловича – министром энергетики Республики Казахстан", - говорится в указе о новом составе правительства, подписанном президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
14:40 11.01.2022 (обновлено: 14:47 11.01.2022)
Токаев назначил Болата Акчулакова министром энергетики Казахстана
Президент Токаев назначил Болата Акчулакова министром энергетики Казахстана