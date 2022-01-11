14:39 11.01.2022 (обновлено: 15:14 11.01.2022)
Россияне, вывезенные из Казахстана, не пострадали во время беспорядков
Омбудсмен Москалькова: никто из вывезенных из Казахстана россиян не пострадал
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГраждане России, эвакуированные из Казахстана самолетом Ил-76МД Минобороны России, на аэродроме Чкаловский
Граждане России, эвакуированные из Казахстана самолетом Ил-76МД Минобороны России, на аэродроме Чкаловский
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Никто находившихся в Казахстане россиян, которые обращались за помощью в аппарат уполномоченного РФ, не пострадал во время событий в Казахстане, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Очень важно взаимодействие с (представителями – ред.) МИД, которые работали буквально круглосуточно, четко и слажено. Удалось своевременно вывезти большинство наших российских граждан, никто из наших не пострадал, по крайней мере тех людей, которые обращались непосредственно в мой адрес", - сказала Москалькова журналистам. Омбудсмен подчеркнула, что такой опыт взаимодействия в экстремальных условиях "нужно осмыслить" и взять на вооружение.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.