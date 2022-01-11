Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767332261.html
Эксперт объяснил реформы в системе национальной безопасности Казахстана
Эксперт объяснил реформы в системе национальной безопасности Казахстана - РИА Новости, 11.01.2022
Эксперт объяснил реформы в системе национальной безопасности Казахстана
Реорганизация системы национальной безопасности в Казахстане, возможно, потребует обращения к опыту соседних стран, но в любом случае казахстанские спецслужбы... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:12
2022-01-11T14:12
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767281821_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_34b0ef8db2cf8d98d2957f229dd8d665.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Реорганизация системы национальной безопасности в Казахстане, возможно, потребует обращения к опыту соседних стран, но в любом случае казахстанские спецслужбы должны будут вести работу по выявлению очагов социального напряжения, которые могут быть использованы для взрыва в обществе, и своевременно, в полном объеме докладывать об этом руководству страны, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости кардинально реорганизовать систему безопасности в Казахстане. Ранее он указал, что "критически важно" понять, почему казахстанское государство "проспало" подпольную подготовку спящих ячеек боевиков."Сейчас для политического руководства Казахстана наступит непростое время, когда они должны будут сформировать новые органы управления, выработать их концепцию. Полагаю, что для этого придется обращаться и к опыту своих соседей", - сказал Михайлов РИА Новости.Но в любом случае система государственной безопасности в первую очередь предполагает "сканирование" общественных настроений, которые могут привести к взрыву, добавил он. "Это серьезная аналитическая работа", - отметил Михайлов.По его словам, в рамках такой работы проводятся и мероприятия по выявлению так называемых очагов социального возбуждения, лидеров протестных настроений, а также изучения криминальных структур, способных "по первому зеленому свистку" в очень короткие сроки мобилизовать для участия в беспорядках множество своих подручных."Конечно, эти вещи должны находиться в поле зрения специальных служб. Спецслужбы должны четко представлять себе, что будет происходить в обществе, если будет принято то или ионе политическое решение, и своевременно информировать об этом политическое руководство, которое в свою очередь будет принимать меры, исключающие тяжелые последствия ", - сказал собеседник агентства.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220111/mid-1767274303.html
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767268844.html
казахстан
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767281821_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_a78353f89c2a3fd56999f060058e8751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
14:12 11.01.2022
 
Эксперт объяснил реформы в системе национальной безопасности Казахстана

Эксперт Михайлов: для реформ в нацбезопасности Казахстана потребуется опыт других стран

© AP Photo / Vasily KrestyaninovВоенные патрулируют улицу в Алма-Ате, Казахзстан
Военные патрулируют улицу в Алма-Ате, Казахзстан - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Военные патрулируют улицу в Алма-Ате, Казахзстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Реорганизация системы национальной безопасности в Казахстане, возможно, потребует обращения к опыту соседних стран, но в любом случае казахстанские спецслужбы должны будут вести работу по выявлению очагов социального напряжения, которые могут быть использованы для взрыва в обществе, и своевременно, в полном объеме докладывать об этом руководству страны, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.
Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости кардинально реорганизовать систему безопасности в Казахстане. Ранее он указал, что "критически важно" понять, почему казахстанское государство "проспало" подпольную подготовку спящих ячеек боевиков.
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
09:32Беспорядки в Казахстане
В МИД назвали околесицей заявления об агрессии России против Казахстана
"Сейчас для политического руководства Казахстана наступит непростое время, когда они должны будут сформировать новые органы управления, выработать их концепцию. Полагаю, что для этого придется обращаться и к опыту своих соседей", - сказал Михайлов РИА Новости.
Но в любом случае система государственной безопасности в первую очередь предполагает "сканирование" общественных настроений, которые могут привести к взрыву, добавил он. "Это серьезная аналитическая работа", - отметил Михайлов.
По его словам, в рамках такой работы проводятся и мероприятия по выявлению так называемых очагов социального возбуждения, лидеров протестных настроений, а также изучения криминальных структур, способных "по первому зеленому свистку" в очень короткие сроки мобилизовать для участия в беспорядках множество своих подручных.
"Конечно, эти вещи должны находиться в поле зрения специальных служб. Спецслужбы должны четко представлять себе, что будет происходить в обществе, если будет принято то или ионе политическое решение, и своевременно информировать об этом политическое руководство, которое в свою очередь будет принимать меры, исключающие тяжелые последствия ", - сказал собеседник агентства.
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
08:32Беспорядки в Казахстане
Токаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
00:57Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян
00:47Путин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры России
00:39СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
00:32Умер телеведущий Михаил Зеленский
00:29КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
23:56В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
23:49Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБ
23:47Гейтс высказался о происхождении COVID-19
23:38Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
23:25Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с США
23:25Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
23:24В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромным
23:22Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
23:18У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
23:10США хотят продолжения переговоров с Россией, заявила Нуланд
23:08Самолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий
23:02Нуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"
23:00Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
22:55Посол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТО
Лента новостейМолния
Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратурыИз Казахстана в Москву доставили еще 86 россиянПутин примет участие в заседании в честь 300-летия прокуратуры РоссииСМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларовУмер телеведущий Михаил ЗеленскийКНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракетыВ Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер Госдеп отреагировал на заявление Токаева о выводе миротворцев ОДКБГейтс высказался о происхождении COVID-19Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"Украинский экс-министр признал победу России в переговорах с СШАНуланд заявила, что не считает Украину агрессором В Госдепе назвали прогресс по восстановлению СВПД скромнымНуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозуУ России два пути в ситуации с Украиной, заявила НуландСША хотят продолжения переговоров с Россией, заявила НуландСамолет S7, летевший в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловийНуланд: США пытаются затянуть процесс сертификации "Северного потока — 2"Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТОПосол в Лондоне рассказал, как появилась идея о присоединении России к НАТО