https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767332261.html

Эксперт объяснил реформы в системе национальной безопасности Казахстана

Эксперт объяснил реформы в системе национальной безопасности Казахстана - РИА Новости, 11.01.2022

Эксперт объяснил реформы в системе национальной безопасности Казахстана

Реорганизация системы национальной безопасности в Казахстане, возможно, потребует обращения к опыту соседних стран, но в любом случае казахстанские спецслужбы... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:12

2022-01-11T14:12

2022-01-11T14:12

беспорядки в казахстане

в мире

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касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Реорганизация системы национальной безопасности в Казахстане, возможно, потребует обращения к опыту соседних стран, но в любом случае казахстанские спецслужбы должны будут вести работу по выявлению очагов социального напряжения, которые могут быть использованы для взрыва в обществе, и своевременно, в полном объеме докладывать об этом руководству страны, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости кардинально реорганизовать систему безопасности в Казахстане. Ранее он указал, что "критически важно" понять, почему казахстанское государство "проспало" подпольную подготовку спящих ячеек боевиков."Сейчас для политического руководства Казахстана наступит непростое время, когда они должны будут сформировать новые органы управления, выработать их концепцию. Полагаю, что для этого придется обращаться и к опыту своих соседей", - сказал Михайлов РИА Новости.Но в любом случае система государственной безопасности в первую очередь предполагает "сканирование" общественных настроений, которые могут привести к взрыву, добавил он. "Это серьезная аналитическая работа", - отметил Михайлов.По его словам, в рамках такой работы проводятся и мероприятия по выявлению так называемых очагов социального возбуждения, лидеров протестных настроений, а также изучения криминальных структур, способных "по первому зеленому свистку" в очень короткие сроки мобилизовать для участия в беспорядках множество своих подручных."Конечно, эти вещи должны находиться в поле зрения специальных служб. Спецслужбы должны четко представлять себе, что будет происходить в обществе, если будет принято то или ионе политическое решение, и своевременно информировать об этом политическое руководство, которое в свою очередь будет принимать меры, исключающие тяжелые последствия ", - сказал собеседник агентства.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/mid-1767274303.html

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767268844.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев