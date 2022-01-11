13:55 11.01.2022 (обновлено: 14:09 11.01.2022)
Эффективность операции ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру, заявили в МИД
Захарова: эффективность операции ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Эффективность операции ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру, ее могут не признавать только те, кто не следит за ситуацией, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Эффективность этой акции, этих шагов очевидна всему миру, ее могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией... ", - сказала Захарова, высказываясь по миротворческой операции ОДКБ в Казахстане в программе "60 минут" на телеканале "Россия1".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.