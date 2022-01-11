Россия получает от коллег данные по ситуации в Казахстане, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков: Россия получает от коллег данные по ситуации в Казахстане
Сгоревшее здание в Алма-Ате
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские спецслужбы получают от коллег данные по ситуации в Казахстане и тем, кто стоит за произошедшим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля данные об участии иностранных государств на территории Казахстана.
"Я не обладаю той информацией, которую имеют наши соответствующие службы. Безусловно, идет обмен информацией по линии специальных служб, в том числе в рамках ОДКБ, и в рамках этого обмена, конечно, российская сторона от своих казахстанских коллег получает данные. И главное не то, какой информацией обладает российская сторона, а главное - из какой информации исходят наши казахстанские друзья. Именно президент Токаев вчера говорил об этом, именно это и должно являться первоисточником, и является таковым", - сказал он журналистам.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.