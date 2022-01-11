https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767307054.html

Россия получает от коллег данные по ситуации в Казахстане, заявили в Кремле

Россия получает от коллег данные по ситуации в Казахстане, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.01.2022

Россия получает от коллег данные по ситуации в Казахстане, заявили в Кремле

Российские спецслужбы получают от коллег данные по ситуации в Казахстане и тем, кто стоит за произошедшим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:18

2022-01-11T12:18

2022-01-11T12:18

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

дмитрий песков

касым-жомарт токаев

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские спецслужбы получают от коллег данные по ситуации в Казахстане и тем, кто стоит за произошедшим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля данные об участии иностранных государств на территории Казахстана."Я не обладаю той информацией, которую имеют наши соответствующие службы. Безусловно, идет обмен информацией по линии специальных служб, в том числе в рамках ОДКБ, и в рамках этого обмена, конечно, российская сторона от своих казахстанских коллег получает данные. И главное не то, какой информацией обладает российская сторона, а главное - из какой информации исходят наши казахстанские друзья. Именно президент Токаев вчера говорил об этом, именно это и должно являться первоисточником, и является таковым", - сказал он журналистам.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767269277.html

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в мире, казахстан, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, россия