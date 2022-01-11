В Алма-Ате возобновилась регистрация на вывозные рейсы для россиян

ДСКЦ МИД: регистрация на вывозные рейсы для россиян из Алма-Аты возобновляется
Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.
Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.
Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.
Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.
За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.
За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.
Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.
Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.
Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.
Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.
В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.
В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.
"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.
"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.
Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.
Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.
"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.
"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.
Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.
Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.
За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.
Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.
Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.
В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.
"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.
Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.
"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.
В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.
В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.
Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.
По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.
Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.
Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.
По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.
По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.
Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.
Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.
Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.
Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.
Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.
Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.
Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.
Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.
Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.
Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.
В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.
Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.
Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.
По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.
Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.
Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.
Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.
Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.
Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.