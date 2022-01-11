Токаев поручил бороться с необоснованным выводом средств из Казахстана
Президент Казахстана Токаев поручил бороться с необоснованным выводом средств из страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости борьбы с незаконным выводом денежных средств из страны.
"В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц. Поэтому поручаю национальному банку совместно с агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны", - сказал Токаев во вторник на заседании в мажилисе (нижней палате) парламента.
"Поэтому поручаю национальному банку совместно с агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финансового рынка обеспечишь четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно, выводящих средства из страны", - сказал Токаев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.