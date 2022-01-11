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В Казахстане крупный бизнес будет вносить свои средства в социальный фонд
В Казахстане крупный бизнес будет вносить свои средства в социальный фонд - РИА Новости, 11.01.2022
В Казахстане крупный бизнес будет вносить свои средства в социальный фонд
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству сформировать перечень компаний и крупных олигархов, которые будут ежегодно перечислять средства в РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:46
2022-01-11T11:20
в мире
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касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 11 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству сформировать перечень компаний и крупных олигархов, которые будут ежегодно перечислять средства в создаваемый по его поручению социальный фонд."Благодаря первому президенту — елбасы (лидер нации, Нурсултан Назарбаев — Прим. ред.) в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", — сказал Токаев, выступая перед депутатами парламента.По словам президента, фонд может стать инструментом консолидации общества и позволит укрепить в гражданах чувство социальной справедливости."Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени", — добавил он.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей Жанаозена и Актау стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы с обеих сторон.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
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в мире, казахстан, оон, одкб, нурсултан назарбаев, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
10:46 11.01.2022 (обновлено: 11:20 11.01.2022)
 
В Казахстане крупный бизнес будет вносить свои средства в социальный фонд

Глава Казахстана Токаев поручил обеспечить перечисление средств крупного бизнеса в фонд

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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АЛМА-АТА, 11 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству сформировать перечень компаний и крупных олигархов, которые будут ежегодно перечислять средства в создаваемый по его поручению социальный фонд.
"Благодаря первому президенту — елбасы (лидер нации, Нурсултан Назарбаев — Прим. ред.) в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", — сказал Токаев, выступая перед депутатами парламента.
По словам президента, фонд может стать инструментом консолидации общества и позволит укрепить в гражданах чувство социальной справедливости.
"Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени", — добавил он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Массовые протесты начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей Жанаозена и Актау стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы с обеих сторон.
Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства".
Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
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В миреКазахстанООНОДКБНурсултан НазарбаевЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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