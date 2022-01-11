09:50 11.01.2022 (обновлено: 10:17 11.01.2022)
США хотели бы сохранения нестабильности в Казахстане, заявил Володин
Спикер Думы Володин: США хотели бы сохранения нестабильности в Казахстане
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Алма-Ате. Кадр видео
© Пресс-служба Минобороны РФ
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Алма-Ате. Кадр видео
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Со стороны Вашингтона слышим заявления, в которых он требует объяснений от руководства Казахстана, почему оно обратилось за помощью к ОДКБ. Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что для Вашингтона второстепенны гуманитарные проблемы, страдания людей, разрушение государства. "Весь мир это видел на примерах ввода войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан без каких-либо обращений с их стороны. Народы этих стран до сих пор страдают от последствий американского вмешательства", - отметил он.
По его словам, в ближайшее время станет понятно многое, в том числе откуда и в чьих интересах появились террористы.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.