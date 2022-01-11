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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767274879.html
Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана прекращается
Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана прекращается - РИА Новости, 11.01.2022
Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана прекращается
Приостановлена регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Казахстана в связи с отсутствием мест, сообщило генконсульство РФ в Алма-Ате. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T09:36
2022-01-11T13:35
беспорядки в казахстане
казахстан
россия
в мире
оон
одкб
жанаозен
актау
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АЛМА-АТА, 11 янв – РИА Новости. Приостановлена регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Казахстана в связи с отсутствием мест, сообщило генконсульство РФ в Алма-Ате."В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минбороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января 2022 года, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается. Просим граждан воздержаться от прибытия в аэропорт города Алма-Аты", - приводится сообщение генконсульства на странице посольства РФ в Казахстане в Facebook.Сообщается, что в случае поступления сведений о новых рейсах в Россию генконсульство дополнительно проинформирует.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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казахстан, россия, в мире, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
09:36 11.01.2022 (обновлено: 13:35 11.01.2022)
 
Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана прекращается

Генконсульство России: регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана скоро прекратится

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГраждане России, эвакуированные из Казахстана самолетом Ил-76МД Минобороны России, на аэродроме Чкаловский
Граждане России, эвакуированные из Казахстана самолетом Ил-76МД Минобороны России, на аэродроме Чкаловский - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Граждане России, эвакуированные из Казахстана самолетом Ил-76МД Минобороны России, на аэродроме Чкаловский
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АЛМА-АТА, 11 янв – РИА Новости. Приостановлена регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Казахстана в связи с отсутствием мест, сообщило генконсульство РФ в Алма-Ате.
"В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минбороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января 2022 года, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается. Просим граждан воздержаться от прибытия в аэропорт города Алма-Аты", - приводится сообщение генконсульства на странице посольства РФ в Казахстане в Facebook.
Сообщается, что в случае поступления сведений о новых рейсах в Россию генконсульство дополнительно проинформирует.
Пассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 15:15В мире
Российские туристы поблагодарили военных РФ за эвакуацию из Казахстана
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Эвакуация россиян из Казахстана
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ на аэродроме Чкаловский
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

Автобус с пассажирами, эвакуированными из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанРоссияВ миреООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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