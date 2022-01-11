https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767274879.html

Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана прекращается

Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана прекращается - РИА Новости, 11.01.2022

Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана прекращается

Приостановлена регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Казахстана в связи с отсутствием мест, сообщило генконсульство РФ в Алма-Ате. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T09:36

2022-01-11T09:36

2022-01-11T13:35

беспорядки в казахстане

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АЛМА-АТА, 11 янв – РИА Новости. Приостановлена регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Казахстана в связи с отсутствием мест, сообщило генконсульство РФ в Алма-Ате."В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минбороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января 2022 года, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается. Просим граждан воздержаться от прибытия в аэропорт города Алма-Аты", - приводится сообщение генконсульства на странице посольства РФ в Казахстане в Facebook.Сообщается, что в случае поступления сведений о новых рейсах в Россию генконсульство дополнительно проинформирует.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220108/turisty-1766965594.html

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